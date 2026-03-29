中島健人、M!LKとの「CDTV」裏話告白「皆良いやつすぎて」山中柔太朗とのダンス撮影秘話も明らかに
【モデルプレス＝2026/03/29】中島健人が、3月28日放送のレギュラーラジオ番組「京成電鉄 presents 中島健人のエヌトワ」（毎週土曜18時30分〜30分間／BAYFM）に出演。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKとの交流を語る場面があった。
【写真】中島健人「CDTV」舞台裏ダンスの様子
3月9日のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（よる7時〜）に出演していた中島とM!LK。放送後には、中島とM!LKがサイン入りのアルバムを交換したことや、TikTokで中島の2ndアルバム「IDOL1ST」収録曲の王道アイドルソング「最初はキュン！」のキャッチーな振り付けを山中柔太朗と一緒に踊る姿を披露していた。
ファンからメールでCDに書いたメンバーの宛名について触れられると、「M!LKのメンバーが皆（宛名を書いて欲しい）って言われて」と話しつつ、「M!LKのメンバーは悪いやつが1人もいないのよ。皆良いやつすぎて」と絶賛した中島。続けて「M!LKの曲、TikTokでめっちゃ好きになったのよね。歌って踊っている姿を観て、ここまで振りきっているアイドルは良いなって。キラキラしている、素敵だなと思います」と印象を語った。
そして「『なんて書いて欲しい？』って聞いたんだけど、“初期装備ニキ”だけは俺が自分で書きました」と黒Tシャツ・黒の短パン・サンダルというお馴染みのラフな服装がきっかけで“初期装備ニキ”と呼ばれている塩崎太智の宛名についての裏話を明かした。また、山中については「『柔くん』って書いてください』みたいな。そういう感じでした」と当時のやり取りを回想。佐野勇斗には「後輩」という宛名を書いたそうで、「後輩って書いてくださいって言われました。仲いいんですよ、佐野くん。ノリが通ずるものがあって」と語っていた。
さらに山中とTikTokを撮影した際のエピソードを語る場面も。中島は、山中について「彼、紳士的ですよね。僕とはまた違った雰囲気で」と印象を語り、「最初はキュン！」のTikTokチャレンジ撮影時は、カメラワークができてなかった頃だったそうだが、「山中くんもちゃんと対応してくれてありがとうございます」と感謝伝えた。
M!LKの「好きすぎて滅！」のコラボを撮影する際には、クールなやる気のない雰囲気をリクエストされたそう。しかし、中島が「俺あんまりやる気のない感じ出せないんだよね」と言ったところ、山中から「そうですよね、いつもパッション感じています！」と返されたことも話していた。（modelpress編集部）
情報：BAYFM
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【写真】中島健人「CDTV」舞台裏ダンスの様子
◆中島健人、M!LKとの裏話明かす
3月9日のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（よる7時〜）に出演していた中島とM!LK。放送後には、中島とM!LKがサイン入りのアルバムを交換したことや、TikTokで中島の2ndアルバム「IDOL1ST」収録曲の王道アイドルソング「最初はキュン！」のキャッチーな振り付けを山中柔太朗と一緒に踊る姿を披露していた。
そして「『なんて書いて欲しい？』って聞いたんだけど、“初期装備ニキ”だけは俺が自分で書きました」と黒Tシャツ・黒の短パン・サンダルというお馴染みのラフな服装がきっかけで“初期装備ニキ”と呼ばれている塩崎太智の宛名についての裏話を明かした。また、山中については「『柔くん』って書いてください』みたいな。そういう感じでした」と当時のやり取りを回想。佐野勇斗には「後輩」という宛名を書いたそうで、「後輩って書いてくださいって言われました。仲いいんですよ、佐野くん。ノリが通ずるものがあって」と語っていた。
◆中島健人、山中柔太朗との撮影秘話
さらに山中とTikTokを撮影した際のエピソードを語る場面も。中島は、山中について「彼、紳士的ですよね。僕とはまた違った雰囲気で」と印象を語り、「最初はキュン！」のTikTokチャレンジ撮影時は、カメラワークができてなかった頃だったそうだが、「山中くんもちゃんと対応してくれてありがとうございます」と感謝伝えた。
M!LKの「好きすぎて滅！」のコラボを撮影する際には、クールなやる気のない雰囲気をリクエストされたそう。しかし、中島が「俺あんまりやる気のない感じ出せないんだよね」と言ったところ、山中から「そうですよね、いつもパッション感じています！」と返されたことも話していた。（modelpress編集部）
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