歌手の和田アキ子が２９日、最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）の出演を終え、スポーツ報知などにコメントを寄せた。

和田が４０年、ＭＣとして出演した番組がこの日で終了。「皆さま本当にありがとうございました。今日本番を迎えられることが出来て、本当に幸せでした」と感謝。「普通に終わりたいっていうのが自分の目標だったので、今日は家に帰って皆さんの優しさに感謝して泣くと思います」と感慨に浸っていた。

◆和田アキ子のコメント全文

皆さま本当にありがとうございました。今日本番を迎えられることが出来て、本当に幸せでした。良い時代に良いスタッフと巡り合えて、『アッコにおまかせ！』をこうして、４０年以上続けることができました。いろいろな新しいことや、大変なこともありましたけど、今日まで全部、皆さんのおかげでここまでこれたと思うと感無量です。

スタッフの皆さま、出演者の皆さま、そして視聴者の皆さま、本当にありがとうございました。

普通に終わりたいっていうのが自分の目標だったので、今日は家に帰って皆さんの優しさに感謝して泣くと思います。

最後まで応援していただいて、本当にありがとうございました。