歌手の和田アキ子（75）が29日、MCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回に生出演。40年の歴史に幕を下ろした。和田は番組終了後、TBSを通じてコメントを発表した。

「皆さま本当にありがとうございました」と感謝。「今日本番を迎えられることが出来て、本当に幸せでした。良い時代に良いスタッフと巡り合えて、『アッコにおまかせ！』をこうして、40年以上続けることができました。いろいろな新しいことや、大変なこともありましたけど、今日まで全部、皆さんのおかげでここまでこれたと思うと感無量です」と充実感いっぱいに語った。

「スタッフの皆さま、出演者の皆さま、そして視聴者の皆さま、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を重ねた。

「普通に終わりたいっていうのが自分の目標だったので、今日は家に帰って皆さんの優しさに感謝して泣くと思います」と明かし、「最後まで応援していただいて、本当にありがとうございました」と結んだ。

40年続いた長寿番組。和田はエンディングで、スポンサーやスタッフ、準レギュラー、視聴者に感謝。目に涙を浮かべながら、「生放送で40年間やれたことを自分の中で誇りに思っております」と話した。共演者やスタジオに集まった大勢のスタッフからは割れんばかりの拍手が送られた。最後は全員で「アッコにおまかせ！」のタイトルコールをし、40年の歴史に笑顔で幕を下ろした。