元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、自身の肩書について語った。

お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。

赤西は独り立ちしてから、歌に演技にプロデュースにと、型にはまらない活動を続けている。「お芝居は好きだし、音楽も好きだし、プロデュースとかも好きなので、その時々で役職が違うみたいな。今年、俺、俳優だな。今年、割と歌手っぽいなとか」と自己分析した。

肩書が決まっていないだけに、困るタイミングがあるという。「難しいんだよね。ガッツリ、アイドルなわけでもないし。入国審査の時とかさ、職業を書くじゃん？」と話し、その時やっている仕事の（肩書を書く）」と明かした。

満島から「アクター（俳優）の時はアクター？」と問われると、赤西は「シンガーの時はシンガーとか」と返答。しかし、「プロデューサーの時はプロデューサー？」と尋ねられると、「プロデューサーの時は、ちょっと長いから書かないけど」と笑わせた。