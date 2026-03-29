エリマリ姉妹、グラビア復帰の理由を明かす「同じタイミングで同じ気持ちになった」 今後の目標も
“奇跡の美人姉妹”としてグラビア界で注目を集めるエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）が29日、都内で1st写真集『fericire』（講談社）の発売記念会見を開催した。
【写真】お気に入りカットを見せるエリマリ姉妹
エリマリ姉妹は、週刊誌『FRIDAY』で1年間に3度も表紙を飾り、同誌のデジタル写真集・動画販売で売上1位を記録するなど、グラビア界で話題となっている姉妹。SNSでも大きな反響を呼び、注目を集めている。
撮影はベトナム最大級のリゾート地・フーコック島で実施。「最後の秘境」とも呼ばれる自然豊かなロケーションの中で、開放的なプールシーンやランジェリーカットなど、これまでにない表現に挑戦している。
今回の写真集では、姉妹ならではのポージングや表現力を生かしながら、2人自身もアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を重ねて作品を制作。姉妹の絆と個性が詰まった一冊となっている。
姉のErikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokを中心に活動するインフルエンサーで、フォロワー数は84万人を超える。妹の百瀬まりなはモデルやインフルエンサーとして活動し、ランジェリーブランドのプロデュースなども手がけ、SNS総フォロワー数は100万人以上を誇る。
写真集を発売した心境を問われるとErikaは「6年ぶりにグラビアに復帰してから、ずっと写真集を出すのが1つの目標だった。こうして発売できて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔。まりなは「私もうれしいですし、完成して手にした時は感動しました」としみじみ語った。
周囲の反響も明かす。まりなは「お母さんに直接渡しに行ったんですけど、私のもともと使っていた部屋がエリマリのポスターとか表紙をさせていただいた雑誌ばかりになっていて。『エリマリ博物館を作りたい』とお母さんが言っていて、それがうれしかったです。友だちも知らぬ間に注文してくれてうれしかったです」と話す。Erikaはタイトルの意味を問われ「私たち、ルーマニアと日本のハーフなんですけど、ルーマニア語で『fericire』は『幸せ』という意味が込められています。私たちは一緒にいると幸せなんですけど、この本を手に取った人も私たちの『fericire』を感じてくれたらと思って、このタイトルにしました」と明かした。
グラビアに復帰した理由も話す。まりなは「同じタイミングで同じ気持ちになった。同時のタイミングで『グラビア、復帰したくない？』と」とする。家族旅行で沖縄に行った際、姉妹と母で取り合いっこをしたという。Erikaは「私から『グラビア復帰してみない？』と言ったら、『まりもそう言おうと思ってた！』というきっかけです」と復帰秘話を語った。今後の目標も。まりなは「グラビアの活動をきっかけにテレビだったり、雑誌だったり、いろんなお仕事にチャレンジしていけたら」とし、Erikaも「幅を広げてマルチに活動できたらうれしいです」としていた。
【写真】お気に入りカットを見せるエリマリ姉妹
エリマリ姉妹は、週刊誌『FRIDAY』で1年間に3度も表紙を飾り、同誌のデジタル写真集・動画販売で売上1位を記録するなど、グラビア界で話題となっている姉妹。SNSでも大きな反響を呼び、注目を集めている。
今回の写真集では、姉妹ならではのポージングや表現力を生かしながら、2人自身もアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を重ねて作品を制作。姉妹の絆と個性が詰まった一冊となっている。
姉のErikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokを中心に活動するインフルエンサーで、フォロワー数は84万人を超える。妹の百瀬まりなはモデルやインフルエンサーとして活動し、ランジェリーブランドのプロデュースなども手がけ、SNS総フォロワー数は100万人以上を誇る。
写真集を発売した心境を問われるとErikaは「6年ぶりにグラビアに復帰してから、ずっと写真集を出すのが1つの目標だった。こうして発売できて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔。まりなは「私もうれしいですし、完成して手にした時は感動しました」としみじみ語った。
周囲の反響も明かす。まりなは「お母さんに直接渡しに行ったんですけど、私のもともと使っていた部屋がエリマリのポスターとか表紙をさせていただいた雑誌ばかりになっていて。『エリマリ博物館を作りたい』とお母さんが言っていて、それがうれしかったです。友だちも知らぬ間に注文してくれてうれしかったです」と話す。Erikaはタイトルの意味を問われ「私たち、ルーマニアと日本のハーフなんですけど、ルーマニア語で『fericire』は『幸せ』という意味が込められています。私たちは一緒にいると幸せなんですけど、この本を手に取った人も私たちの『fericire』を感じてくれたらと思って、このタイトルにしました」と明かした。
グラビアに復帰した理由も話す。まりなは「同じタイミングで同じ気持ちになった。同時のタイミングで『グラビア、復帰したくない？』と」とする。家族旅行で沖縄に行った際、姉妹と母で取り合いっこをしたという。Erikaは「私から『グラビア復帰してみない？』と言ったら、『まりもそう言おうと思ってた！』というきっかけです」と復帰秘話を語った。今後の目標も。まりなは「グラビアの活動をきっかけにテレビだったり、雑誌だったり、いろんなお仕事にチャレンジしていけたら」とし、Erikaも「幅を広げてマルチに活動できたらうれしいです」としていた。