スコットランド戦で２人の若手が躍動したのは朗報。背番号20はチャンスメイクが光り、21歳FWは強烈なインパクトを残した【現地発】

スコットランド戦で２人の若手が躍動したのは朗報。背番号20はチャンスメイクが光り、21歳FWは強烈なインパクトを残した【現地発】