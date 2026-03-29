Snow Manの佐久間大介が自身のXで、3月28から東京ビッグサイトにて開催中のアニメイベント『AnimeJapan 2026』を訪れた際の写真を公開した。

【写真】チュンの声を担当する佐久間大介の“チュン愛”に溢れるショット

■佐久間大介が“チュン”のうちわを持ってブース訪問を報告

この日の佐久間は、3月28から東京ビッグサイトにて開催のアニメイベント『AnimeJapan 2026』で、「RED STAGE」で行われた『風を継ぐもの』スペシャルステージに登壇していた。

佐久間は『メイドさんは食べるだけ』のブースの写真と、スズメのキャラクター“チュン”の団扇を見せながらの自撮りショットの2点の写真を投稿。

テキストでは、「ちなみに昨日アニメジャパン登壇前に楽しんでら時に、メイドさんは食べるだけのブースに行きました」と顔文字を添えてブース訪問を報告。最後に「チュンッ!!」と、ハッシュタグ「メイ食べ」を添えて締めくくった。

佐久間は、4月5日からTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『メイドさんは食べるだけ』で、主人公・橘スズメが持っているガイドブック「チュンガイド」のマスコットキャラクター・チュンの声優を務める。自身が声で演じるキャラクターとの2ショットとなった。

この投稿を受けて、フォロワーからは「チュンのうちわを持ってうれしそう」「チュンがチュンのうちわ持ってる」「めちゃ嬉しそう」「チュンもさっくんもめちゃ可愛い」「顔が小さすぎ」など、楽しそうな佐久間の姿に様々なコメントが寄せられていた。

■写真：佐久間大介のアニメ愛溢れる写真