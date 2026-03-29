アイナ・ジ・エンド、『ONE PIECE』の主題歌担当が決定！4月3日配信の新曲「ルミナス - Luminous」がOP主題歌に

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アイナ・ジ・エンドが、3月28日に神奈川県・みなとみらいの日本メモリアルパークにてフリーライブ『宴じゃ！～出航前の大宴会～』を開催。TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌に起用される新曲「ルミナス - Luminous」もサプライズでの初パフォーマンスを行なった。

■新曲「ルミナス - Luminous」は揺るぎない決意をパワフルかつエモーショナルに歌う曲に

海賊船を想像させる、日本丸メモリアルパークにて開催された本ライブ。開催直前まで詳細が知らされておらず、サプライズ開催にもかかわらず会場には多くの観客が集結。

汽笛の音とともに、三輪バイクに乗って登場したアイナ・ジ・エンドは、2025年に初出場となった『第76回NHK紅白歌合戦』歌唱曲でもある代表曲「革命道中 - On The Way」よりライブをスタートさせ、会場は盛り上がりをみせた。

ライブ後半には、ステージに『ONE PIECE』のキャラクター、麦わらの一味の船医であるチョッパーがサプライズ登場。同時刻に開催されていた世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』の「TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編 放送直前スペシャルステージ」と中継が繋がり、4月5日より放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のOP主題歌を担当することを発表。そのOP主題歌となる新曲「ルミナス - Luminous」を初パフォーマンスした。

本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編OP主題歌のためにアイナ・ジ・エンド自身が書き下ろした楽曲。2025年の大ヒット楽曲「革命道中 - On The Way」と同様、Shin Sakiuraとの共作となっており、優しくも力強い想いを込めた冒頭の歌はじまりから、壮大な世界へと歩みだしていく行進感と、気持ちが開けていくようなワクワクさを感じる秀逸なサウンドメイキングで高揚感がほとばしる楽曲に。

迷いそうなとき、挫けそうなときもそれらを受け止め本気で頑張ってきた僕らはもう迷わない。確固たる信念を持って、揺るぎない決意をエネルギッシュでパワフルに歌ったエモーショナルパワーポップソングとなっている。

ライブ後に公開されたアフタームービーにて新曲「ルミナス - Luminous」の楽曲が一部公開されているので、ぜひチェックしよう。なお、既に3月29日よりSNSにて一部音源が配信開始となっているので、こちらもお聴き逃しなく。

そしてその新曲「ルミナス - Luminous」のアートワークも公開。アートワークは花房真也(TI_ALT)が担当。アイスランドの広大な大地を背にアイナが光の中に横たわる、きらめくアトワークとなっている。

さらに、アイナ・ジ・エンドの新曲「ルミナス - Luminous」が使用されているエルバフ編のPVも初解禁となった。こちらを観ながら、「ルミナス - Luminous」がOP主題歌としてオンエアされる放送を、楽しみに待ちたい。

Photo by 岩澤高雄

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ルミナス - Luminous」

2026.03.25 ON SALE

DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』

■ライブ情報

『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』

04/23（木）ソウル・Yes24 Live Hall

04/28（火）バンコク・The Street Hall

05/11（月）台北・Legacy Taipei

05/12（火）台北・Legacy Taipei

06/21（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール

06/23（火）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

06/25（木）大阪・オリックス劇場

07/05（日）東京・NHKホール

■関連リンク

尾田栄一郎公認 作品ポータルサイト「ONE PIECE.com」

http://one-piece.com/

アイナ・ジ・エンド OFFICIAL SITE

https://ainatheend.jp/

■【画像】アイナ・ジ・エンドによるフリーライブ『宴じゃ！～出航前の大宴会～』の模様 他

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション