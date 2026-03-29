◇プロ野球 パ・リーグ オリックス-楽天（29日、京セラドーム）

楽天のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手が、オリックス戦でプロ初登板初先発。しかし3回4失点(自責点3)と悔しいマウンドとなりました。

オープン戦では計4試合に登板し、防御率0.66と好成績を残していた藤原投手。満を持してプロ初マウンドにあがります。

楽天打線は初回に2点を先取。援護をもらった藤原投手でしたが、先頭から3者連続ヒットを打たれて1失点とします。さらに四球で出塁を許すと、続く中川圭太選手にもタイムリーを浴び、これに味方のエラーも絡んだことで逆転を許しました。

2回にはヒットと死球で1アウト1、2塁とピンチを招くと、ボークを宣告され、さらにピンチを拡大。ここから再びタイムリーを浴びました。

3回を投げ終えたところで降板となった藤原投手。この日は、3回47球を投げ、被安打8、奪三振1、与四球1、4失点（自責点3）という内容でした。

降板後、藤原投手は「ただただ悔しいです」とコメント。さらに「打たれたということは足りないところがあると思うので、次回の登板までにそこを見直して準備をしたいと思います」と続けました。