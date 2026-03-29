◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)

ブルージェイズ・岡本和真選手がメジャー初の『4番・サード』で先発し、1安打1四球を記録。ジョン・シュナイダー監督は4番起用の意図を明かしています。

前日の開幕戦は『7番・サード』で出場した岡本選手でしたが、この日は相手先発が左腕のジェフリー・スプリングス投手ということもあり4番での起用に。シュナイダー監督は試合前に「左投手に対する成績は非常に良い。また彼のスイングがスプリングスの持ち球と相性が良いと考えた」と説明していました。

「今日は2番で起用することも考えたし、できるだけ多くスプリングスと対戦させたかった」と、2番も検討していたと話したシュナイダー監督。

それでも4番に起用した理由には3番のブラディミール・ゲレーロJr.選手との並びを挙げ、「(ゲレーロJr.選手の)後ろに脅威がいるのは大きい。ウラジミールの後ろに置くことでプレッシャーもかけられるし、打線のバリエーションも増える」と、チームの主砲の後ろを任せたかったと話しました。

MLB初4番にも事前に岡本選手には伝えず。「彼がリラックスしてプレーできるようにしたかった。打順は状況によって変わるものですし、あまり特別視させたくなかった」とその理由を話しました。

この試合、岡本選手は第1打席でスプリングス投手の91.9マイル(約147.9キロ)の直球をとらえてレフトへヒットを放ち、第2打席も四球で出塁。スプリングス投手と3打席対戦し2打数1安打1四球と、監督の期待に応えました。