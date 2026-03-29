開発中の大学院生、クラウドファンディングで資金募る

大分大大学院理工学研究科１年の藤沢美結さん（２２）が、バッテリーの残量が減るとスーパーなどに設置した専用の充電器まで外出を促す一風変わったロボットの開発に取り組んでいる。

高齢者の外出の機会を増やし、健康寿命を延ばしてもらおうという狙いだ。３１日まで、クラウドファンディング（ＣＦ）で開発資金を募っている。（大山楓子）

ロボットは、かわいらしい見た目の鳥「シマエナガ」をモチーフにした約２００グラムの手のひらサイズ。人工知能（ＡＩ）が組み込まれており、話しかけた内容やバッテリー残量によって液晶画面に表示された顔が喜怒哀楽を表現する。

わがまま（Ｓｅｌｆｉｓｈ）でかわいい（Ｐｒｅｔｔｙ）ロボット（ＲＯｂｏｔ）を略し、「ＳＰＲＯ（スプロ）」と名付けた。

「僕の名前はスプロだよ。大分県出身で、きれいなお花を見るのが好きだよ」

１５日、大分市のトキハわさだタウンであった体験会。熱心に見学していた同市の女性（７２）は、呼びかけに答えるスプロの姿に「かわいらしくて、一緒に暮らしたら楽しいと思う。実用化が楽しみ」と顔をほころばせた。

開発の原点には、中学２年のときに亡くした祖母の久栄さん（８２歳で死去）への後悔がある。近くに住んでいた祖母とは、幼い頃から毎日のように遊んだり、バスで街に出かけたりした。しかし、中学生になると部活動などで忙しくなり、次第に会う機会が減っていった。

祖母の死後、母親から、バスの乗り換えが苦手で外出しなくなったり、商品の文字を読めずに買い物の頻度が減ったりしていたことを聞かされた。「小さい頃のように、毎日一緒に出かけていたらあきらめずにすむものもあったのではないか」。孫のような役割のロボットに促されれば、外出のきっかけになるのではないかと、大学進学後に開発を始めた。

設計のポイントは、充電の仕組みだ。専用の充電器でしか充電できないように設計。外出先でしか充電できないように、スーパーなどに置いてもらう。スプロのバッテリーが減ると「おなかがすいたよ」などとねだることで、外出のきっかけを作る。

昨年度、学部の卒業研究で製作した試作機を実際に高齢者らに触れてもらうと、「かわいい」などと好評で、商品化を望む声も上がったことから、実用化を目指すことにした。アイデアを広く知ってもらいたいと、ＣＦで呼びかけることを思いついた。

得た資金は、試作機の改良や、実際の行動にどう影響するかといった検証に使う予定だ。

ＣＦでは、寄付額に応じて、好きな機能をリクエストすることで開発に参加できる権利がついてくる。「開発段階だからこそ、要望を形にできる。一方的ではなく、一緒に作っていきたい」と語る。

実用化には、スプロが地域に受け入れられることが不可欠だ。「スプロの一歩が、高齢の方が外に出る一歩につながる。将来的には、スプロを持って出かけられる街を作りたい」と話した。

専門サイト「レディーフォー」で受け付けている。第１目標の１００万円は達成済みで、第２目標の１５０万円を目指している。