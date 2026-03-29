乃木坂野球部、マリーンズのユニ姿で歌唱 小川彩＆柴田柚菜が本気ピッチング「46点」「100点」
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが29日、千葉・ZOZOマリーンスタジアムで「千葉ロッテマリーンズ×埼玉西武ライオンズ」戦に登場した。
【写真】豪快！ 乃木坂46・小川彩＆柴田柚菜がセレモニアルピッチ
小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜からなるユニット「乃木坂野球部」の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が「2026パ・リーグ公式コラボソング」に決まったことを受け、セレモニアルピッチの前に同曲を歌唱。
さらに、千葉出身の小川と柴田がマウンドからボールを投げ込んだ。
■小川彩さんコメント
「カッコよく投げたいなと思っていたんですけど、とても緊張してしまいました！個人的に点数を付けるなら46点で悔しかったです…！今シーズンはたくさん球場に行って応援したいと思います！」
■柴田柚菜コメント
「大好きなマリーンズの球場で投げることができてとてもよかったです！ヘンなところに投げちゃうかなと思ったんですけど、無事に投げれて100点の投球でした！今後もマリーンズファンとして応援し続けます！」
【写真】豪快！ 乃木坂46・小川彩＆柴田柚菜がセレモニアルピッチ
小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜からなるユニット「乃木坂野球部」の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が「2026パ・リーグ公式コラボソング」に決まったことを受け、セレモニアルピッチの前に同曲を歌唱。
■小川彩さんコメント
「カッコよく投げたいなと思っていたんですけど、とても緊張してしまいました！個人的に点数を付けるなら46点で悔しかったです…！今シーズンはたくさん球場に行って応援したいと思います！」
■柴田柚菜コメント
「大好きなマリーンズの球場で投げることができてとてもよかったです！ヘンなところに投げちゃうかなと思ったんですけど、無事に投げれて100点の投球でした！今後もマリーンズファンとして応援し続けます！」