「バッグ肩凝る、、」→ こっちがいいかも！【ハニーズ】多ポケットで便利♡「大人っぽリュック」

「肩掛けタイプのバッグは肩が凝って苦手」という大人世代は、「リュック」を選択肢に加えてみて。最近は、カジュアル感を抑えた大人っぽいデザインが増えているのもおすすめしたい理由のひとつです。今回は使い勝手のよさにもこだわりながら、しっかり収納できる多ポケットのリュックを【ハニーズ】からセレクト。おしゃれと実用性を両立できそうな、好バランスなアイテムをご紹介します。

立体ポケットが便利 & おしゃれな一品

【ハニーズ】「アウトポケットリュック」\2,980（税込）

立体的なアウトポケットが目を引く、機能性とデザイン性を兼ね備えた一品。ほかにもサイドのドロストポケットや背面のジップ付きポケット、内側にはボトルホルダーなどもあり、細かい荷物もすっきり収納できるのが嬉しいポイントです。撥水加工付きで天候が気になる日でも頼りになるはず。リュック全体がワンカラーなので、大人コーデにも取り入れやすそうです。

トートバッグにもなる2WAY仕様

【ハニーズ】「トートにもなるリュック」\3,980（税込）

リュックとしてはもちろん、トートバッグとしても使える2WAY仕様が魅力のバッグ。シーンに合わせて持ち方を変えられるので、通勤から街歩きまで幅広いシーンで活躍してくれそうです。こちらも多ポケット仕様で、内側には13インチPCに対応した大きめポケットまで搭載。外ポケット付きで小物やよく使うアイテムをさっと取り出しやすく、マザーズバッグとしても活用できそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M