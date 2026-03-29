「コンビニ サンドイッチ」ローソンは食べ応え、名店コラボ…セブンはオリジナルたまご＆新技術

「今から５年前、東京五輪の取材に訪れたフランス人記者の投稿がSNSでバズり、『たまごサンド』は大きな話題となりました。東京五輪以降、コンビニ各社も『たまごサンド』に力を入れるようになった印象があります。

ローソンの『たまごサンド』は、他社の商品よりも少しだけ出汁(だし)感のある和風な味わいです。ローソンのサンドイッチはマヨネーズの使い方が秀逸なんです。『ハムサンド』（343円）を食べるとわかりますが、ボリューム感のあるハム、食感の良いきゅうりを、酸味のある辛子マヨソースがバランスよくまとめています」（コンビニ研究家の田矢信二氏）

「オリジナルたまご」

ローソンのもう一つの強みは、名店とコラボした高価格帯サンドイッチだ。消費経済アナリストの渡辺広明氏が話す。

「東京の名店『まい泉』とコラボした『三元豚の厚切りロースカツサンド（とんかつ まい泉監修ソース使用）』（２個入り495円）が、大きな人気を博しています。店内のバックヤードで調理することが特徴で、時間次第では揚げたてを食べられます。『まい泉』が監修したフルーティですっきりした特製ソースもウマい。コンビニのサンドイッチは食べ応えに欠ける部分もありますが、これなら一つで充分に満足できます」

たまごにこだわりを見せるファミリーマート、そして食べ応えを追求するローソン。ライバル２社がそれぞれの強みを活(い)かして覇権を狙うなか、王者セブン-イレブンは二つの生命線を支配することで、業界のトップを走り続けている。

「サンドイッチに使うたまごは自社オリジナルのもの。鶏の餌(えさ)にマリーゴールドなどを混ぜることで、たまごのコクや旨味が増すようです。

また、’05年にセブン-イレブンがいち早くコールドチェーンを導入したこともあり、レタスの鮮度はバツグン。『シャキシャキレタスサンド』（400円）はその代表作です」（流通ジャーナリストの石橋忠子氏）

「コールドチェーン」とは、生鮮食品など温度管理が必要な商品を、生産地から消費者の手元に届くまで低温状態を保って流通させる仕組みのこと。通常、レタスは収穫してから常温で市場へ運ばれるが、セブン-イレブンは収穫の段階から温度管理を行い、５℃前後で店舗まで運ぶため、シャキシャキ食感を維持することができる。前出の田矢氏は、「コールドチェーンを導入したうえで、専用のスライサーを開発したことが大きい」と話す。

「せっかく野菜が新鮮な状態で工場に届いても、綺麗にカットすることができなければ食感は損なわれてしまう。そこで、セブン-イレブンは他社に先駆けて専用スライサーを作り、『シャキシャキレタスサンド』を普及させたのです。現在では他２社も追従していますが、それでもレタスサンドとしてのクオリティはセブン-イレブンが一番でしょう。

野菜を使った最近の″推し商品″は、『ＢＬＴサンド』（464円）ですね。レタスのシャキシャキ感とともに、ベーコン、トマトを粒マスタードとケチャップの２種類のソースで楽しむことができます」

『たまごサンド』ブームから５年、今、外国人観光客の間で流行の兆(きざ)しを見せているのは、セブン-イレブンの『たっぷりホイップのフルーツサンド』（430円）をはじめとしたフルーツサンドだ。

「野菜で培ったスライサーの技術向上により、イチゴやキウイといったフルーツを均一な大きさで美しくカットすることができるようになりました。おにぎりは棚に並んでいても同じ見た目ですが、サンドイッチは具材やパンの違いで棚が華やかになります。今後も各社からフルーツサンドの新商品が続々と発売されることになりそうです」（同前）

サンドイッチをめぐるコンビニ３社の開発合戦はこれからも続く。

『FRIDAY』2026年3月27・4月3日合併号より