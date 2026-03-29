

『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』

オンライン動画配信サービス Huluは、109シネマズプレミアム新宿ほか全国で公開され、多くの反響を呼んだ坂本龍一のドキュメンタリー映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』を、3月28日から見放題で独占配信した。

本作は、1984年にフランス国立視聴覚研究所（INA）などの制作で生み出されたドキュメンタリー作品。パリを拠点とするアメリカ人監督エリザベス・レナードが、当時32歳の坂本龍一氏を東京で撮影した。 劇中には、インタビューやスタジオでのレコーディング風景が収められており、特に当時最先端の機材であった「フェアライト CMI」を使った作業風景や、矢野顕子氏との自宅での連弾シーンも。また、細野晴臣氏、高橋幸宏氏も出演しており、YMO散開直後の貴重な記録となっている。

本作のコンセプトは「東京の音を、坂本龍一という人物のポートレイトとともに描く」こと。海外の映像スタッフの眼差しを通して、渋谷のスクランブル交差点、新宿アルタの巨大スクリーン、原宿の竹の子族といった1980年代の東京の風景とノイズが、坂本氏の音楽観と深く呼応しながら切り取られている。

配信概要

■タイトル『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』 (HD版)■配信日時2026年3月28日から見放題で独占配信■作品情報監督： エリザベス・レナード出演： 坂本龍一、矢野顕子、細野晴臣、高橋幸宏 ほかスーパーヴァイジング・プロデューサー：キキ・三宅制作会社： INA、KAB America Inc.、KAB Inc.制作年・時間・製作国： 1985年｜62分｜フランス、日本