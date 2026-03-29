◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手の限定ドリンクカップが、発売２日で緊急値下げとなった。

開幕した２６日（日本時間２７日）に本拠地ドジャースタジアムで発売されたカップ。値段は７４ドル９９セント（約１万２０００円）で、購入者はその日は何度も対象のソフトドリンクのおかわり自由という特典付きだった。ところが発売３日目となった２８日（同２９日）には、価格は６８ドル９９セント（約１万１０００円）と６ドル（約１０００円）の値下げ。さらに購入日限定だった「おかわり自由」は、シーズン中いつでも可能となった。

あまりにも高すぎるというファンの不満の声から、値下げが敢行されたもよう。６ドルの差でも、おかわり自由が今シーズン続く大サービスもあってか、売れ行きは上がっているという。

特別カップは当然、大谷翔平のもの限定。ファンの期待も大きいが、大谷は開幕戦の初打席で右前安打を放ったが、その後「Ｈ」ランプはともせず、チーム３連勝の裏で１２打席連続安打なしとなっている。カップの売り上げ上昇とともに、大谷の打撃も上向きになるかー。