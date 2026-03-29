◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初登板初先発し、２回０／３で降板した。阪神との開幕３戦目に「９番・投手」で出場。開幕からドラフト１位の竹丸、新加入のハワードが先発しており、開幕３戦目まで新戦力が先発したのは球団初となった。

初回は無失点で切り抜けたが、２回に２死球からピンチを招き、投手の伊藤将に痛恨の逆転２点二塁打を献上。３回は先頭・中野の二塁打を許し、続く森下、佐藤に連続四球。５四死球と制球に苦しみ、無死満塁で無念の降板となった。２番手の赤星が中川に２点二塁打を許し、山城は２回０／３を３安打５四死球で５失点だった。

山城はキャンプから開幕まで１軍フル帯同。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たしてから前回２２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（横須賀）での調整登板まで、計５登板、１５回２／３で無失点と結果を残した。

２７日にはドラフト同期の竹丸が球団史上初の新人開幕勝利。「同じルーキーとして負けてられないですし、火がつきました。チームのために腕を振って、自分らしく頑張りたい」と意気込んでいた。２８日にはドラフト２位の田和がリリーフで無失点デビュー。新しい巨人を印象づける起用となった。

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２３歳。興南では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。４年春に最優秀防御率。同年夏に侍ジャパン大学代表。１７４センチ、７０キロ。左投左打。推定年俸１０００万円。