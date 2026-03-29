『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』10月公開 PV解禁でライブ衣装の桜島麻衣
アニメ『青春ブタ野郎』シリーズの新作劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』が、10月16日に公開されることが決定した。あわせてティザーPVが公開された。
【画像】めっちゃ可愛い！ライブ衣装の桜島麻衣 公開された場面カット＆イラスト
4月3日よりムビチケカードの発売がスタート。さらに、梓川咲太、桜島麻衣の新規イラスト、メモリアルビジュアルも公開された。
同作は、空と海が輝く町・藤沢を舞台にした切なくも瑞々しい思春期ファンタジー。原作小説のシリーズ累計発行部数は300万部を突破している。2018年10月よりテレビアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』が放送され、映画化もされている。
■『青春ブタ野郎』シリーズ
第１弾 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
第２弾 青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見ない
第３弾 青春ブタ野郎はロジカルウィッチの夢を見ない
第４弾 青春ブタ野郎はシスコンアイドルの夢を見ない
第５弾 青春ブタ野郎はおるすばん妹の夢を見ない
第６弾 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない
第７弾 青春ブタ野郎はハツコイ少女の夢を見ない
第８弾 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
第９弾 青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない
第10弾 青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を見ない
第11弾 青春ブタ野郎はナイチンゲールの夢を見ない
第12弾 青春ブタ野郎はマイスチューデントの夢を見ない
第13弾 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない
第14弾 青春ブタ野郎はガールフレンドの夢を見ない
第15弾 青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない
■あらすじ
「実は、私が霧島透子なんです」
謎に包まれた大人気ネットシンガーの正体は
国民的女優の桜島麻衣だったと、沸き立つ観客たち。
その光景は梓川咲太がクリスマスイブに見た夢と同じ。
4月1日、麻衣の衝撃の告白を皮切りに
かつて皆が夢で見たあり得ない出来事が次々と起こり続ける。
見た夢が正夢になるSNSの書き込み「＃夢見る」の存在も消え、
目の前の現実と自分の認識が食い違う咲太のもとに、もう一つの可能性の世界の咲太からメッセージが届く。
霧島透子を止めてくれ
現実が書き換えられる前に
書き換えられた世界を元に戻すため、咲太は霧島透子を探す。
これは、思春期症候群を乗り越える物語。
【画像】めっちゃ可愛い！ライブ衣装の桜島麻衣 公開された場面カット＆イラスト
4月3日よりムビチケカードの発売がスタート。さらに、梓川咲太、桜島麻衣の新規イラスト、メモリアルビジュアルも公開された。
同作は、空と海が輝く町・藤沢を舞台にした切なくも瑞々しい思春期ファンタジー。原作小説のシリーズ累計発行部数は300万部を突破している。2018年10月よりテレビアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』が放送され、映画化もされている。
第１弾 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
第２弾 青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見ない
第３弾 青春ブタ野郎はロジカルウィッチの夢を見ない
第４弾 青春ブタ野郎はシスコンアイドルの夢を見ない
第５弾 青春ブタ野郎はおるすばん妹の夢を見ない
第６弾 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない
第７弾 青春ブタ野郎はハツコイ少女の夢を見ない
第８弾 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
第９弾 青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない
第10弾 青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を見ない
第11弾 青春ブタ野郎はナイチンゲールの夢を見ない
第12弾 青春ブタ野郎はマイスチューデントの夢を見ない
第13弾 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない
第14弾 青春ブタ野郎はガールフレンドの夢を見ない
第15弾 青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない
■あらすじ
「実は、私が霧島透子なんです」
謎に包まれた大人気ネットシンガーの正体は
国民的女優の桜島麻衣だったと、沸き立つ観客たち。
その光景は梓川咲太がクリスマスイブに見た夢と同じ。
4月1日、麻衣の衝撃の告白を皮切りに
かつて皆が夢で見たあり得ない出来事が次々と起こり続ける。
見た夢が正夢になるSNSの書き込み「＃夢見る」の存在も消え、
目の前の現実と自分の認識が食い違う咲太のもとに、もう一つの可能性の世界の咲太からメッセージが届く。
霧島透子を止めてくれ
現実が書き換えられる前に
書き換えられた世界を元に戻すため、咲太は霧島透子を探す。
これは、思春期症候群を乗り越える物語。
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