ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は29日の最終日12Rで優勝戦が行われ、安井瑞紀（32＝岡山）がカド4コースからの捲りを決めて1着。8回目の優勝戦進出でデビュー初優勝を飾り、プレミアムG1レディースチャンピオン（8月6〜11日、徳山）の優先出場権を手に入れた。2着に三浦永理、3着は今井美亜が入り3連単＜4＞＜1＞＜2＞は5150円（18番人気）。

レース直後のインタビューで安井は「まさか（優勝を）できるとは思わなかったんで、うれしいです」と喜びを語り「スタートは決めたいなという思いで行きました」の言葉通りコンマ07のトップタイスタートから1周1マークは迷わず捲って先制。後は「一番バッチリでした」という自慢の舟足を味方にゴールへと突き進んだ。

師匠・寺田千恵の前で決めた初Vには「ここしかないと思っていたんで、良かったです」と表情を緩めた。

安井の次走出場は4月8〜12日のびわこ「BOATRACE振興会会長賞」を予定。

なお6日間の売り上げは45億5197万1300円で、目標の41億円を上回った。