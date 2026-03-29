「エーッ！」トンツカタン、解散を収録中に突然発表 お抹茶が裏側激白 「ちょっと良からぬ話」も
元お笑いトリオ・トンツカタンのお抹茶が、29日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）に出演し、解散の裏側を激白した。
【映像】涙する場面も…地上波番組で解散危機を語っていたトンツカタン
今回の番組は「R-1グランプリ2026 最速反省会SP」と題して、『R-1グランプリ』優勝の今井らいぱちをはじめ、ファイナリストが集結した。
「決勝に残れなかったら大阪に帰る」という背水の陣で臨んで最高の結果を出した、らいぱちを全員が称賛し、ほかの7人の健闘もたたえ合う中、タイミングを見計らったように「お抹茶さんから実は発表がございます。ご自身でお願いします」と、MCの東野幸治が向けた。
お抹茶は「私、トンツカタン・お抹茶でございましたが、トンツカタンを解散します！」と宣言し、「え…」「マジで？」とスタジオに困惑の声。東野が「トンツカタン、解散です！きょう（収録当日）は3月24日でしょ？実はきょうの夜に発表するそうです」と説明すると、「エーッ！」と大騒ぎになった。
九条は「R-1決勝の時はもう決まっていたの？」と聞き、お抹茶は「決まっていたんです」とうなずいたうえで、「真剣に話し合って、解散するということに」と語った。
東野が「誰が解散しようって思ったのか、何となく3人が思っていたのか、どうなの？」と聞くと、お抹茶は「これは私お抹茶が、昨年末に“解散しよう”って言いまして。お抹茶って、結構解散したいって言いがちな人だったんですけど、今回はガチで」と明らかに。
理由について、お抹茶は「賞レースとかもあんまりうまくいってないっていうのもありましたし、毎回お抹茶がこんなこと（解散の提案と撤回）をやっていて、2人ともお抹茶に振り回されているんで。皆の精神衛生的にもいい方向に進めるといいねということで、方向性の違いとかもありつつ、解散するという結論に」と説明。
ルシファーは「ちゃんと本人たちだけで決めたの？」と意味深な質問。これにお抹茶が「はい。本人たちが」と応じると、ルシファーが「ちょっと良からぬ話を聞いたというか、モグライダーのともしげくんが…」と、その名前が出るや否や、メッセンジャーあいはらが一言「またか…（笑）」。
東野も「またやん…解散の話にともしげありや。大体その場所に蝶（ちょう）ネクタイが落ちてんねん（笑）」と、番組で以前ともしげが芸人の解散話が大好きだと言っていたことに触れ、ルシファーは「また例に漏れず嗅ぎつけて、全然仲良くないのに“今度お抹茶と飲みに行く。R-1のお祝いを”とか言い出して…」と、ともしげの恐るべき嗅覚について言及した。
お抹茶は「結局ドライブに行きまして。ともしげさんの運転で、真空ジェシカのガクさんと、パンプキンポテトフライのカムバックの4人で。お祝いでめちゃくちゃうまいウナギを食べさせていただいて」と振り返り、「で、仕事に行くガクさんと別れた瞬間に、ともしげさんが“あの〜大丈夫なの？”と。そこから解散の話を根掘り葉掘り…。でも“お抹茶はカッコつけずにちゃんと2人に向き合ったほうがいいよ！解散は絶対しない方がいいよ！”って言ってくれたんです」と続けた。
しかし、東野は「そんな人間ちゃうで！それでご飯食べる男やもん。あいつ、ウナギよりも解散の方が好物やねん（笑）」と断じ、スタジオは大爆笑。
お抹茶が、合点がいったように「だからウナギ食べた後のドライブが5時間ぐらいあって。都内をぐるぐる回っていました」と超ロングドライブだったと語ると、ルシファーは「車と解散が好きなんで、合わさったらそうなるんですよ（笑）」とは納得していた。
同番組は、TVer・カンテレドーガで見逃し配信。
【映像】涙する場面も…地上波番組で解散危機を語っていたトンツカタン
今回の番組は「R-1グランプリ2026 最速反省会SP」と題して、『R-1グランプリ』優勝の今井らいぱちをはじめ、ファイナリストが集結した。
「決勝に残れなかったら大阪に帰る」という背水の陣で臨んで最高の結果を出した、らいぱちを全員が称賛し、ほかの7人の健闘もたたえ合う中、タイミングを見計らったように「お抹茶さんから実は発表がございます。ご自身でお願いします」と、MCの東野幸治が向けた。
九条は「R-1決勝の時はもう決まっていたの？」と聞き、お抹茶は「決まっていたんです」とうなずいたうえで、「真剣に話し合って、解散するということに」と語った。
東野が「誰が解散しようって思ったのか、何となく3人が思っていたのか、どうなの？」と聞くと、お抹茶は「これは私お抹茶が、昨年末に“解散しよう”って言いまして。お抹茶って、結構解散したいって言いがちな人だったんですけど、今回はガチで」と明らかに。
理由について、お抹茶は「賞レースとかもあんまりうまくいってないっていうのもありましたし、毎回お抹茶がこんなこと（解散の提案と撤回）をやっていて、2人ともお抹茶に振り回されているんで。皆の精神衛生的にもいい方向に進めるといいねということで、方向性の違いとかもありつつ、解散するという結論に」と説明。
ルシファーは「ちゃんと本人たちだけで決めたの？」と意味深な質問。これにお抹茶が「はい。本人たちが」と応じると、ルシファーが「ちょっと良からぬ話を聞いたというか、モグライダーのともしげくんが…」と、その名前が出るや否や、メッセンジャーあいはらが一言「またか…（笑）」。
東野も「またやん…解散の話にともしげありや。大体その場所に蝶（ちょう）ネクタイが落ちてんねん（笑）」と、番組で以前ともしげが芸人の解散話が大好きだと言っていたことに触れ、ルシファーは「また例に漏れず嗅ぎつけて、全然仲良くないのに“今度お抹茶と飲みに行く。R-1のお祝いを”とか言い出して…」と、ともしげの恐るべき嗅覚について言及した。
お抹茶は「結局ドライブに行きまして。ともしげさんの運転で、真空ジェシカのガクさんと、パンプキンポテトフライのカムバックの4人で。お祝いでめちゃくちゃうまいウナギを食べさせていただいて」と振り返り、「で、仕事に行くガクさんと別れた瞬間に、ともしげさんが“あの〜大丈夫なの？”と。そこから解散の話を根掘り葉掘り…。でも“お抹茶はカッコつけずにちゃんと2人に向き合ったほうがいいよ！解散は絶対しない方がいいよ！”って言ってくれたんです」と続けた。
しかし、東野は「そんな人間ちゃうで！それでご飯食べる男やもん。あいつ、ウナギよりも解散の方が好物やねん（笑）」と断じ、スタジオは大爆笑。
お抹茶が、合点がいったように「だからウナギ食べた後のドライブが5時間ぐらいあって。都内をぐるぐる回っていました」と超ロングドライブだったと語ると、ルシファーは「車と解散が好きなんで、合わさったらそうなるんですよ（笑）」とは納得していた。
同番組は、TVer・カンテレドーガで見逃し配信。