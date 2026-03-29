『幻想水滸伝』豪華な追加キャスト発表！笠間淳、松岡禎丞、潘めぐみら
テレビアニメ『幻想水滸伝』（10月放送）の追加キャストが発表された。ハイランド王国第四軍団に属する「クルガン」は笠間淳、「シード」は松岡禎丞、27の真の紋章のひとつ「門の紋章」を宿す女性「レックナート」は潘めぐみ、リリュウたちの仲間となる「ゲンゲン」は葉山翔太、「リキマル」は綿貫竜之介、「リィナ」は仁見紗綾、「アイリ」は海野水玉、「ボルガン」は佐々木祐介が演じる。
【画像】公開された『幻想水滸伝』新キャラ設定画
2025年12月15日に30周年を迎える「幻想水滸伝」シリーズは、1995年の『幻想水滸伝I』の発売以来、作品ごとに108人を超える個性的なキャラクターと重厚なストーリーで人気を博す、コナミデジタルエンタテインメントを代表する大人気RPG（ロールプレイングゲーム）作品となっている。
テレビアニメでは監督を独特の世界観とビジュアルで話題になったアニメ「エクセプション」をはじめ、数々のSF作品の演出を務めてきたサトウユーゾーが担当。アニメーション制作は、KONAMI animationが手掛ける。
2025年12月15日に30周年を迎える「幻想水滸伝」シリーズは、1995年の『幻想水滸伝I』の発売以来、作品ごとに108人を超える個性的なキャラクターと重厚なストーリーで人気を博す、コナミデジタルエンタテインメントを代表する大人気RPG（ロールプレイングゲーム）作品となっている。
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