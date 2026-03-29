お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。

バイクについて、綴りました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの "爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100に 以前"特攻の拓展"で"購入"した"爆音小僧"Tシャツ…だと？」





レイザーラモンRGさんは「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの "爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100に 以前"特攻の拓展"で"購入"した"爆音小僧"Tシャツ…だと？」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像には、「RG Touring Club」のパネルが並ぶブースに展示されたホンダのクラシックスタイルバイクが映っています。

車両は赤と白の鮮やかなツートーンカラーで、丸形ヘッドライトと金色のフロントフォーク、金色のホイールが目を引く一台。太めのタイヤが迫力を演出しており、まさに倏音スペシャル瓩量召砲佞気錣靴ぢ減澳兇鯤っています。





この車両は漫画『特攻の拓』に登場する真嶋夏生のバイクのオマージュとのことで、バイクと漫画への深い愛情が伝わる投稿です。





３月１４日のインスタグラムへの投稿で、レイザーラモンRGさんは「このCBをさらにイジりました❤♡」と、愛車のバイクの写真をアップ。

続けて「どう変わったか…3/27〜29東京モーターサイクルショーでお披露目❤♡お待ちしてます❤♡」と、綴っていました。







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