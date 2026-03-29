天井裏の“侵入者”天井崩れ頭から落下する瞬間　警察犬“お手柄”　もう1人は自ら飛び降り身柄確保　アメリカ

アメリカ・コロラド州の廃校で、侵入者を警察官が捜索する様子がカメラに捉えられた。警察官たちが校舎内を探していたところ、警察犬が一室に反応。天井裏に潜んでいた侵入者の1人が落下して発見された。2人目の侵入者は自ら飛び降り、身柄を確保された。

天井裏から落ちてきた“侵入者”

アメリカ・コロラド州で5日、警察官が撮影したのは、もぬけの殻になった部屋だ。廃校の中学校に何者かが侵入したとの通報を受け、駆けつけていた。

警察犬が反応したのは、校舎の一室だった。ところが、侵入者の姿が見当たらない。

そのとき、大きな音を立て、頭上から降ってきたのは、探していた侵入者だ。侵入者は頭から落下していた。警察は落ちてきた侵入者にすぐさま、「手を挙げなさい！」と呼びかけ、身柄を確保した。

潜伏の末に2人目は“投降”

どこにいたのかというと、天井裏でジッと息を潜めていたのだ。

さらに侵入者はもう1人いた。観念したのか、2人目は自ら飛び降りてきた。

警察犬の活躍によって、学校に侵入した男2人の身柄は確保された。

（「イット！」 3月25日放送より）