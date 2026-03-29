ある日公園で遊んでいると、ラッパの練習をしているおじいちゃんに出会ったかいくん。最初は大人しく聴いていたのですが、音を外した途端に見せたまさかのリアクションが面白過ぎると大きな反響を呼びました。

「厳しい指導官みたい」「爆吠えすぎて笑いました」などたくさんのコメントが寄せられ、6万件以上のいいねが寄せられています。

【動画：公園でラッパを吹くおじいちゃん→興味津々の大型犬が、目の前まで行って…まさかのリアクション】

ラッパを演奏するおじいちゃんに興味津々

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『kai_diary427』へ投稿された、ゴールデンレトリバー「かいくん」の様子です。この日公園へ遊びに来ていたかいくんは、ラッパの練習をするおじいちゃんに出会ったそうです。

ラッパの音が気になったのか、おじいちゃんの真ん前に陣取って、一人観客になったかいくん。時折首を傾げたりとまるで先生のような素振りを見せつつも、最初は大人しく聴いていたのだとか。

音を外した途端まさかのリアクション

ところがおじいちゃんが音を外した瞬間、それまで静かに聴いていたかいくんがまさかのリアクションをとったといいます。なんと「間違ってる！」と注意でもするかのように、大きな声でひと吠えしたのだそう。

飼い主さんは、慌てて止めに入りその場を離れたそうなのですが、かいくんはこの後5回も聴きに行っていたとのこと。もしかしたら注意のひと吠えではなく、「ブラボー！」のひと吠えだったのかもしれません。

普段のかいくんの様子は…？

普段のかいくんの様子はというと、初めての雪にはしゃいだり、自分から水に入るのはまだ少し怖かったり、友達とのプロレスに夢中になりすぎて斜面を転がり落ちるなど、子供のように無邪気なのだといいます。

好奇心いっぱいで、時にはリモコンをくわえて離さないなどいたずらっ子な一面も。これからも飼い主さんからの愛情をたっぷり受けて、天真爛漫で可愛いかいくんの姿がみられるのを楽しみにしています。

この投稿へは「音程ズレたところにすかさず吠えるとかｗ」「前世は演奏者だったからこんな前乗りで聴いてたのかもしれん笑」「聞き入ってるんだ～って動画見てたら、爆笑」「こんな吠え方されといてガン無視なのが一番おもろい爆笑」など、可愛いかいくんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『kai_diary427』では、ゴールデンレトリバーの「かいくん」の、寝顔や散歩、友達と遊んだ日のことや初めての雪遊びなど、ほっこりして可愛らしい日常が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kai_diary427」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。