28日にペルー代表との親善試合を戦ったセネガル代表は、その試合前にアフリカ・ネイションズカップ2025のトロフィーを披露するパレードを催した。



セネガルは今年1月に開催されたアフリカ・ネイションズカップ2025決勝でモロッコ代表を1-0で撃破したが、このゲームでは試合終盤モロッコにPKが与えられた際、判定に納得できないセネガルの選手たちがロッカールームに引き上げるトラブルが発生。アフリカサッカー連盟（CAF）はこれを問題視し、2ヶ月経った3月に没収試合とすることを発表。結果はモロッコの不戦勝となり、モロッコの優勝という結果に書き換えられた。





Senegal have paraded their AFCON trophy ahead of their friendly against Peru, despite CAF stripping them of the title



@footballsenegal pic.twitter.com/xOKmVWIsrL — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 28, 2026

Senegal show their AFCON trophy ahead of today’s game! pic.twitter.com/OXTl0we93r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

この処分に納得がいかないセネガル側はスポーツ仲裁裁判所に上訴する予定で、優勝取り消しに素直に応じる気配はない。今回のトロフィーお披露目も、チャンピオンが自分たちであることをアピールする意味合いがあるのだろう。ペルー戦前のセレブレーションにはSNSでも意見が割れている。「CAFが何と言おうと、我々は決勝でセネガルがモロッコに勝つところを見た」「彼らは何も勝ち取っていない。これはトロフィーを盗む行為であり、勝者はモロッコだ」「これは問題行為。セネガルは決勝で試合を放棄したことに加え、全世界の前でCAFの判断を無視したのだ」「セネガルは大会を制した。0-3での不戦敗によるタイトル剥奪は、サッカーというより政治の世界だ。セネガルよ、トロフィーを高く掲げろ」この争いは長引きそうで、サッカーの歴史でも前代未聞なトラブルとなっている。