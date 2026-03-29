2026W杯が近づいてきたが、現在世界で最も豪華な攻撃陣を擁している代表チームはどこだろうか。W杯まで約2ヶ月のタイミングで英『GIVE ME SPORT』がTOP10を発表している。



10位：ベルギー代表（ルカク、デ・ブライネ、トロサール、ドク、デ・ケテラエルなど）



9位：オランダ代表（デパイ、ガクポ、X・シモンズ、マレン、フリンポンなど）



8位：ノルウェー代表（ハーランド、ウーデゴー、セルロート、O・ボブ、A・ヌサなど）





7位：ポルトガル代表（C・ロナウド、B・フェルナンデス、B・シウバ、R・レオン、J・フェリックスなど）6位：ドイツ代表（ムシアラ、ヴィルツ、ハフェルツ、ニャブリ、ヴォルテマーデなど）5位：アルゼンチン代表（メッシ、J・アルバレス、L・マルティネス、ニコ・パス、マスタントゥオーノなど）4位：ブラジル代表（V・ジュニオール、ハフィーニャ、J・ペドロ、G・マルティネッリ、エンドリックなど）3位：イングランド代表（ハリー・ケイン、ベリンガム、サカ、パルマー、ラッシュフォードなど）2位：スペイン代表（ヤマル、ダニ・オルモ、オヤルサバル、フェラン・トーレスなど）1位：フランス代表（ムバッペ、バルコラ、ドゥエ、O・デンベレ、オリーセなど）1位にはフランスが選ばれている。この5人の他にもリヴァプールのウーゴ・エキティケ、インテルのマルクス・テュラム、トッテナムのランダル・コロ・ムアニらサイズのあるセンターフォワードも控える。チャンスメイカーではマンチェスター・シティのラヤン・チェルキも能力の高い選手で、攻撃の選手層を見てもフランスがNo.1は納得か。1998年大会以来の出場となるノルウェーも楽しみで、ハーランドを中心とする攻撃が最大の強みだ。ハーランドとセルロートのハイタワー2人が好調ならば、W杯本番でも面白い存在となるはずだ。