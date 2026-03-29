◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦で逆転勝ちをして、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。１点を追う８回にスミスが逆転の２号２ラン。自身のボブルヘッドデーで３１歳の誕生日だった一戦で文句なしのヒーローとなった。スミスは「ボブルヘッドの夜かどうかにかかわらず、チームを勝ち越しに導き、勝利を収め、スイープを決めるのは素晴らしいことだ。自分は特にそのことに興奮していた」と振り返った。

この日は来場者にスミスのボブルヘッド人形が配布され、３１歳の誕生日。試合前に娘２人が始球式を務めるなど、試合前から「スミスデー」だった。この日は開幕から２試合で起用したスミスを休ませて、２番手捕手のラッシングを起用する可能性もあった。だが、ロバーツ監督は「彼が出たいと。調子はいいと言っていた」と、本人からの直訴もあって先発起用を決断。結果としては、その選択が勝利につながった。スミスは「監督はいつも親身になってくれる。監督が自分にオフを与えようとする時はいつも話し合いをする。自分はただ『ボブルヘッドの日だから』というカードを切っただけだ」と明かした。

まさに劇的な一発だった。１―２の８回２死走者なし。ベッツが四球で出塁すると、スミスが中堅へ逆転の２号２ラン。一気に試合をひっくり返すと、９回表は新守護神のディアスが締めくくった。ケージでの打撃練習と打撃コーチの助言も奏功したといい、「その恩恵を少し受けたのだと思う。ただ、自分本来の姿に戻ろうと努めていた。ゾーンを管理し、良い球をカットして、打つべき球を打つ。ここ１週間ほど調子が良くなかった。自信を欠いていたが、試合になれば勝負するだけだ。何度か良い見送りをした後、球がよく見えるようになった。球を少し深く呼び込みつつ、１００マイルの球にも対応できると信じて取り組んだ」と振り返った。