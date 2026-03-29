◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）

この日、プロ初先発のマウンドに上がった巨人の山城京平投手。試合前の練習に姿を見せたときには表情がかなりかたく、スタッフから少しからかわれる場面もありました。そんな山城投手を内海哲也コーチは「緊張ほぐせといってもほぐれないので、緊張するだけしろ、って言いました」と見守ります。

とはいえ山城投手はかなりの強心臓の持ち主。春季キャンプで投手陣の食事会が行われた日、田中将大投手や則本昂大投手、戸郷翔征投手らがバスで待つ中、集合時間に姿を見せませんでした。そこで戸郷投手が部屋に迎えに行こうとしたところ、エレベーターから“何事もなかったかのように”降りてきたそうです。その後、山城投手はバスに乗り込むも、レストランに着く頃には寝ていたそう。

そんな山城投手ですが、さすがに初登板は緊張したのか、1回を投げ終えて、ベンチに戻ったときには内海コーチに加え、阿部慎之助監督が笑顔で声をかけに。チームに支えられながら、先発投手としての役目を果たすことができるでしょうか。