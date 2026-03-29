タレントの関根勤（72）が29日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。新幹線でのある問題に画期的な？解決策を提案をした。

この日は、SNSで論争を巻き起こした「豚まんを新幹線で食べるのはアリ？ナシ？」について取り上げた。新大阪駅でも行列ができる大人気の551蓬らいの豚まん。新幹線の中で食べていると注意を受けたと報告した人の投稿に、さまざまな意見が寄せられた。

同番組でもアンケートを取ると、アリは59％、ナシが41％となった。アリの意見としては「弁当を食べている人もいるから問題ない」「温かいうちに食べたい」など。ナシは「車内ににおいが充満する」「においがイヤな人に配慮すべき」などの理由があった。

関根もよく新幹線の中で豚まんを食べていたものの、直接クレームを聞くことはなかったという。だが、ここまで論争が起きる問題の解決方法を考えた。

「新幹線に喫煙室ってあったじゃないですか」と、24年3月まであった新幹線の喫煙ルームを回想。「豚まん室を作ってほしいですね。上から匂いを全部吸い取ってくれる」と訴えた。

MC・上沼恵美子も目からうろこの様子で、手をたたき「それいい！」と賛同。「蓬らいさん、なんとか！お金をだしていただいて」と呼びかけ、笑わせていた。