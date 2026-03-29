rom&ndとケアベア™が夢のコラボ♡PLAZA限定コスメが登場

韓国コスメブランドrom&ndから、世界中で愛されるケアベア™とのコラボアイテムが登場♡カラフルで愛らしいデザインに包まれた限定コスメは、見ているだけでも気分が上がる特別感たっぷりの仕上がりです。普段のメイクに遊び心をプラスしてくれる今回のラインナップは、持ち歩きたくなる可愛さ♪今だけの限定アイテムをぜひチェックしてみて。

ケアベア™の世界観が可愛すぎる♡

今回のコラボは、rom&ndの人気アイテムにケアベア™のカラフルでハッピーな世界観をプラスした限定デザイン。カラーやイメージに合わせて、それぞれ異なるキャラクターが描かれているのも魅力です。

さらに「グラスティングカラーグロス」は、日本のオフライン店舗では初展開となるカラーが登場。持っているだけで気分が上がる、コレクションしたくなる可愛さです♪

2026年3月5日(木)(※1)より全国のプラザにて数量限定(※2)で発売中。

(※1)店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります（※2)一部店舗を除く

LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目

人気リップ＆眉アイテム詳細

グラスティングカラーグロス

TM & © 2026 TCFC 価格：1,320円(税込)

・ぷるぷるのエンジェルリングのようなツヤ感

・高保湿エッセンス配合でべたつきにくい

・ふっくらボリューム感のある仕上がり

〈カラー〉オミジャのようなコーラルレッド×ゴールドパール（甘酸っぱい香り付き）

ハンオールブロウカラ

TM & © 2026 TCFC 価格：1,210円(税込)

・ひと塗りで自然に眉カラーをチェンジ

・立体感のあるナチュラル仕上げ

・ムラなくしっかり密着

〈カラー〉黄みのないミルキーなクールベージュ

毎日のメイクに取り入れやすく、可愛さと実用性を両立したアイテムです♡

世代を超えて愛されるケアベア™

TM & © 2026 TCFC

1982年に誕生したケアベアは、グリーティングカードやテレビシリーズを通じて世界中で親しまれてきた人気キャラクター。

現在もアニメや配信作品などで展開され、多くのファンに愛され続けています。約45年にわたる歴史を持つブランドならではの魅力が、今回のコラボにも詰まっています。

今だけの限定コスメを見逃さないで

rom&ndとケアベア™のコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なアイテム♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。毎日のメイクにさりげなくときめきをプラスできる今回のコスメは、自分へのご褒美やギフトにもぴったり♪お気に入りのカラーとキャラクターを見つけて、気分が上がるメイク時間を楽しんでみてください。