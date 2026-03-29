プリキュア×コナン『名探偵』コラボ映像公開で大反響 同じポーズで共演「あとは津田が来たら完璧」「全身黒い犯人が出てきそう」
アニメ『プリキュア』シリーズの公式Xが更新され、都内で開催中の大型アニメイベント『アニメジャパン』にて『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーが、『名探偵コナン』のコナン君と共演した映像が公開された。
【写真】お馴染みの指さしポーズ！公開された『プリキュア』×『コナン』共演映像
公式Xでは「名探偵の共演！？AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見！」とアニメのテーマソングが流れる動画を投稿。『プリキュア』ブースを見ているキュアアンサーの背後からコナン君が横から出てきて、おなじみの「真実はいつもひとつ」指さしポーズを披露すると、これに気づいたキュアアンサーも同じポーズを披露した。
なお、『コナン』公式Xでも「名探偵と遭遇？！AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見」と動画を投稿。コナン君とキュアアンサーの2ショットが実現した動画を見ることができ、テレビ局の垣根を越えた夢の“名探偵”コラボが実現した。
これにネット上では「お、お前は…キュアバーロー」「ネタのつもりで「コナンとプリキュアコラボしないかな」って思ってたけど、まさかの…w真実はいつも一つ！その謎、キュアット解決！」「コラボでたんプリにコナンでるかも」「名探偵津田とのコラボも期待してます」「プリキュアに全身黒い犯人が出てきそうw」「あとは名探偵津田が来たら完璧」などと驚いている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【写真】お馴染みの指さしポーズ！公開された『プリキュア』×『コナン』共演映像
公式Xでは「名探偵の共演！？AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見！」とアニメのテーマソングが流れる動画を投稿。『プリキュア』ブースを見ているキュアアンサーの背後からコナン君が横から出てきて、おなじみの「真実はいつもひとつ」指さしポーズを披露すると、これに気づいたキュアアンサーも同じポーズを披露した。
これにネット上では「お、お前は…キュアバーロー」「ネタのつもりで「コナンとプリキュアコラボしないかな」って思ってたけど、まさかの…w真実はいつも一つ！その謎、キュアット解決！」「コラボでたんプリにコナンでるかも」「名探偵津田とのコラボも期待してます」「プリキュアに全身黒い犯人が出てきそうw」「あとは名探偵津田が来たら完璧」などと驚いている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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