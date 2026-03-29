日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新コーナーのリポーターとして、ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAさん（22）と、ポップクリエーターのあさぎーにょさんが加入することが発表されました。

2人は「買いたくなる・行きたくなるかも」をテーマに注目情報を届ける新コーナー『朝の流行チャージ 買いドキッ!? ❤』のリポーターを務めます。

MAZZELのNAOYAさんは、バラエティー番組での活躍に加え、ドラマでW主演を務めるなど活躍の場を広げています。

また、あさぎーにょさんはSNSの総フォロワーが500万人を超え、ファッションをはじめ幅広い分野で活躍しています。

■NAOYAはスイーツ、あさぎーにょはジェラートをリポート

NAOYAさんは、30日の放送で「トロトロ飲めちゃう！？話題のスイーツ」をリポート。

ひと口食べた瞬間、笑顔がこぼれるとともに「飲めちゃうかも」とコメント。持ち前のリアクションの良さと、飾らない言葉選びで、スイーツの魅力を等身大で伝えます。

そして、あさぎーにょさんはこの春オープンする『NEWoMan高輪 MIMURE』を、独特の感性とクリエーターのテクニックを駆使してリポート。

液体窒素を使用したジェラートの試食では、「ジェラートの概念が吹き飛ぶ！」と大興奮の様子を見せます。

『ZIP!』（毎週月〜金あさ5:50〜9:00 ※一部地域を除く）は30日からリニューアル。新出演者、新コーナー、新セットとパワーアップ。『見たいが見つかる、楽しい朝』というコンセプトのもと放送します。