フジテレビ系「芸能界特技王決定戦 ＴＥＰＰＥＮ ピアノ史上最高レベルの対決！今夜新スター誕生！？ＳＰ」（午後９時）が２８日に放送され、初優勝した元人気子役に多くの反響が寄せられている。

芸能界ピアノＮｏ．１の座をかけ、熱いピアノバトルを繰り広げる同番組。東京芸大大学院に通うエリートらが参戦する中、頂点に立ったのは現役中学生でモデル・女優の野澤しおり（１４）。今回が小学５年から６度目の挑戦。人気バンド「Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ」のヒット曲「Ｃｒｙ Ｂａｂｙ」を高速両手連打や独自のアレンジで披露し、見事優勝を飾った。

元子役の野澤は２０２２年放送のＴＢＳ系日曜劇場「マイファミリー」の東堂心春役で人気に。日テレ系「二月の勝者―絶対合格の教室―」、ＮＨＫ総合「少年寅次郎」など数々の話題作に出演してきた。

放送後は自身のＳＮＳで「小学５年生の時に 初めてＴＥＰＰＥＮに出演させていただいてから ３年半が経ちました。なかなか思うような演奏ができず、ピアノに対して諦めかけたこともありました。その頃、私生活でも 思わぬことが重なってしまい、いろいろなことを考えるために お休みしていたのですが、そんな時に ふとピアノに向かって、感情のまま自由に弾いてみたら、心からピアノが楽しいと思えました。今まで苦しい時期もあったけど、諦めずに頑張って本当によかったです」と思いを吐露。

「これからも 私らしく一歩一歩 前進していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。本当に ありがとうございました」とつづった。

番組ではネイビーのドレスを着用し、すっかり成長した姿を見せた野澤。ＳＮＳ上では「ＴＥＰＰＥＮ初優勝おめでとうございます！演奏すごかったです 感動しました！」「超絶美しい」「可愛いさも演奏も神がかっていて感動」「女優・モデル・ピアノの『三刀流』は本当に素晴らしい」「髪型もドレスもめっちゃかわいかったよ」「マイファミリーの心春ちゃん役の野澤しおりちゃんほんとピアノ上手だなぁぁ」「大きくなったね」「ピアノ超絶上手いうえに可愛すぎる」「１４歳…！！！？？？」とくぎ付けだった。