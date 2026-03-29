◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初登板初先発し、２回にプロ初失点した。

阪神との開幕３戦目に「９番・投手」で出場。開幕からドラフト１位の竹丸、新加入のハワードが先発しており、開幕３戦目まで新戦力が先発したのは球団初となった。初回は無失点で立ち上がったが、１−０の２回に２死球でピンチを招き、投手の伊藤将に左翼へ逆転の２点二塁打を許した。

山城はキャンプから開幕まで１軍フル帯同。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たしてから前回２２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（横須賀）での調整登板まで、計５登板、１５回２／３で無失点と結果を残した。

２７日にはドラフト同期の竹丸が球団史上初の新人開幕勝利。「同じルーキーとして負けてられないですし、火がつきました。チームのために腕を振って、自分らしく頑張りたい」と意気込んでいた。２８日にはドラフト２位の田和がリリーフで無失点デビュー。阿部監督は思い切った起用で新しい巨人を印象づけた。

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２２歳。興南では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。４年春に最優秀防御率。同年夏に侍ジャパン大学代表。１７４センチ、７０キロ。左投左打。推定年俸１０００万円。