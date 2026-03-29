中町綾、手作りお花見弁当披露 卵焼き・炒め物など詰まった海苔弁に 「彩り綺麗」「売り物かと思った」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】YouTuberの中町綾が3月28日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】25歳美女YouTuber「料理上手で憧れ」手作りお花見弁当披露
中町は「手作りのお弁当持ってお花見した休日」とコメントし、桜の花の下での自身の姿や愛犬の写真など花見ショットを複数枚投稿。卵焼き、ウインナー、アスパラガスのソテー、肉の炒め物のおかずと海苔が上に乗せられたご飯の手作り弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「お弁当美味しそう」「料理上手で憧れ」「彩り綺麗」「桜がすごく似合う」「お花見コーデ可愛すぎる」「売り物かと思った」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美女YouTuber「料理上手で憧れ」手作りお花見弁当披露
◆中町綾、手作り弁当公開
中町は「手作りのお弁当持ってお花見した休日」とコメントし、桜の花の下での自身の姿や愛犬の写真など花見ショットを複数枚投稿。卵焼き、ウインナー、アスパラガスのソテー、肉の炒め物のおかずと海苔が上に乗せられたご飯の手作り弁当を公開した。
◆中町綾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お弁当美味しそう」「料理上手で憧れ」「彩り綺麗」「桜がすごく似合う」「お花見コーデ可愛すぎる」「売り物かと思った」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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