ギタリストの布袋寅泰（64）が29日、東京・西五反田の音楽専門学校「VANTAN MUSIC ACADEMY（バンタンミュージックアカデミー）」の開校イベントにゲスト出演した。生徒たちとトークセッションを行い「チャレンジ精神を忘れずに頑張って欲しい」「評価されるための音楽ばかり作っていると、それに縛られてしまう」などと、アーティストの卵にエールを送った。イベントでは生徒たちにサイン入りギターも贈呈した。

高等部、専門部、大学部の3コースが設けられ、デジタル時代に対応した音楽クリエイターやビジネス人材を育成する。布袋は同校の特別顧問を務めている。

ユニバーサルミュージックと提携し、4月に東京と大阪に同時開校する。非公開の学内オーディションも行われ、合格者は同社からメジャーデビューも狙うことができる。来年には名古屋にも校舎が開校する。

「多くの人から評価されるアーティストに共通する点は？」という質問には「成功者にはオリジナリティーがある。オリジナリティーというのはいつの時代も一番大切」と持論を語った。

オリジナリティーを出すことに悩む女性の質問には「自分の中にどれだけ好きな音楽があるかでアウトプットが変わってくる」とアドバイス。「メロディーの譜割りに一音入れてみる。少し変化を持たせてみる。裏打ちを入れたり、オリジナルとちょっと違うリズムアプローチをしてみる。遊び心も大事。好きな物はずっと大切にした方がいい。まずはあまり気にしなくていいと思います」と述べた。自身の生みの苦しみについても語り「布袋寅泰に似ているなという時がある。だんだん自分自身をなぞっている時に自分の殻に閉じこもっていて、布袋寅泰であることが悩みの時もある」と悩みを語った。

昨今急速に広まるAIについても言及。「便利なツールだけど、全て委ねてしまうと誰もが一緒のツールを使うことになる。作る過程が音楽には大事。なぜ、そのメロディーやその言葉がそこにあるのか。作り手が悩んで、迷ったりしたもので、つかみ取ったきらめきがある。そこはAIにはまねできない。AIをツールとしてどう使っていくか、難しい時代になる。それがそれぞれの個性になっていく」とクリエイターとしての考えを示した。