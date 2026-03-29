「KAZU CUP 2026」は開志国際が3度目の優勝…髙橋歩路がMVP、桜丘との決戦制す

3月25日から27日にかけて、日本工学院八王子専門学校で『KAZU CUP 2026』が開催され、開志国際高校が3度目の優勝を果たした。

12回目の開催となった今大会は、日本全国の強豪男子16チームが参戦。4チーム1組で行われた予選リーグを全勝で突破した開志国際は、順位トーナメントでも山梨学院高校を87－71で破ると、全勝同士の対決となった桜丘高校との優勝決定戦も90－70で快勝した。3位には88－63で福岡第一を下した山梨学院がつけている。

優勝した開志国際の髙橋歩路が大会MVPに輝き、惜しくも準優勝となった桜丘の竹内光一がMIPに選出された。

各予選リーグの順位と最終順位、個人表彰者は以下の通り。

■予選リーグ順位



＜グループA＞



1位 3勝0敗 福岡第一高校



2位 2勝1敗 北海道栄高校



3位 1勝2敗 高岡第一高校



4位 0勝3敗 県立秋田工業高校

＜グループB＞



1位 3勝0敗 桜丘高校



2位 2勝1敗 八王子学園八王子高校



3位 1勝2敗 日本大学東北高校



4位 0勝3敗 北越高校

＜グループC＞



1位 3勝0敗 開志国際高校



2位 2勝1敗 尽誠学園高校



3位 1勝2敗 日本大学豊山高校



4位 0勝3敗 旭川工業高校

＜グループD＞



1位 3勝0敗 駒澤大学附属苫小牧高校



2位 2勝1敗 山梨学院高校



3位 1勝2敗 彩星工科高校



4位 0勝3敗 昭和第一学園高校

■決勝トーナメント



福岡第一 58－62 桜丘



開志国際 87－71 山梨学院



・3位決定戦



福岡第一 63－88 山梨学院



・決勝戦



桜丘 70－90 開志国際

【最終順位】



1位 開志国際高校（新潟県）



2位 桜丘高校（愛知県）



3位 山梨学院高校（山梨県）



4位 福岡第一高校（福岡県）



5位 北海道栄高校（北海道）



6位 尽誠学園高校（香川県）



7位 八王子学園八王子高校（東京都）



8位 駒澤大学附属苫小牧高校（北海道）



9位 彩星工科高校（兵庫県）



10位 日本大学東北高校（福島県）



11位 日本大学豊山高校（東京都）



12位 高岡第一高校（富山県）



13位 北海道旭川工業高校（北海道）



14位 県立秋田工業高校（秋田県）



15位 北越高校（新潟県）



16位 昭和第一学園高校（東京都）

【個人表彰】



・MVP 髙橋歩路（開志国際）



・MIP 竹内 光一（桜丘）



・ベストコーチ 富樫 英樹（開志国際）



・優秀選手



義達晴太（旭川工業）



袋井想之介（駒澤大学附属苫小牧）



佐藤冬麿（北海道栄）



伊藤柊生（県立秋田工業）



吉坂健太（日本大学東北）



丸尾隼佑（昭和第一学園）



西山耕志郎（日本大学豊山）



ニャン セハセダト（八王子学園八王子）



池田楓真（開志国際）



新田見天翔（北越）



白木颯大（高岡第一）



岡本素直（山梨学院）



前田晴舞（桜丘）



中内瑛仁（彩星工科）



小川颯翔（尽誠学園）



南里明玲（福岡第一）