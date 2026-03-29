「KAZU CUP 2026」は開志国際が3度目の優勝…髙橋歩路がMVP、桜丘との決戦制す

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　3月25日から27日にかけて、日本工学院八王子専門学校で『KAZU CUP 2026』が開催され、開志国際高校が3度目の優勝を果たした。


　12回目の開催となった今大会は、日本全国の強豪男子16チームが参戦。4チーム1組で行われた予選リーグを全勝で突破した開志国際は、順位トーナメントでも山梨学院高校を87－71で破ると、全勝同士の対決となった桜丘高校との優勝決定戦も90－70で快勝した。3位には88－63で福岡第一を下した山梨学院がつけている。


　優勝した開志国際の髙橋歩路が大会MVPに輝き、惜しくも準優勝となった桜丘の竹内光一がMIPに選出された。


　各予選リーグの順位と最終順位、個人表彰者は以下の通り。


■予選リーグ順位

＜グループA＞

1位　3勝0敗　福岡第一高校

2位　2勝1敗　北海道栄高校

3位　1勝2敗　高岡第一高校

4位　0勝3敗　県立秋田工業高校


＜グループB＞

1位　3勝0敗　桜丘高校

2位　2勝1敗　八王子学園八王子高校

3位　1勝2敗　日本大学東北高校

4位　0勝3敗　北越高校


＜グループC＞

1位　3勝0敗　開志国際高校

2位　2勝1敗　尽誠学園高校

3位　1勝2敗　日本大学豊山高校

4位　0勝3敗　旭川工業高校


＜グループD＞

1位　3勝0敗　駒澤大学附属苫小牧高校

2位　2勝1敗　山梨学院高校

3位　1勝2敗　彩星工科高校

4位　0勝3敗　昭和第一学園高校


■決勝トーナメント

福岡第一 58－62 桜丘

開志国際 87－71 山梨学院

・3位決定戦

福岡第一 63－88 山梨学院

・決勝戦

桜丘 70－90 開志国際


【最終順位】

1位　開志国際高校（新潟県）

2位　桜丘高校（愛知県）

3位　山梨学院高校（山梨県）

4位　福岡第一高校（福岡県）

5位　北海道栄高校（北海道）

6位　尽誠学園高校（香川県）

7位　八王子学園八王子高校（東京都）

8位　駒澤大学附属苫小牧高校（北海道）

9位　彩星工科高校（兵庫県）

10位　日本大学東北高校（福島県）

11位　日本大学豊山高校（東京都）

12位　高岡第一高校（富山県）

13位　北海道旭川工業高校（北海道）

14位　県立秋田工業高校（秋田県）

15位　北越高校（新潟県）

16位　昭和第一学園高校（東京都）


【個人表彰】

・MVP 髙橋歩路（開志国際）

・MIP　竹内 光一（桜丘）

・ベストコーチ　富樫 英樹（開志国際）

・優秀選手

義達晴太（旭川工業）

袋井想之介（駒澤大学附属苫小牧）

佐藤冬麿（北海道栄）

伊藤柊生（県立秋田工業）

吉坂健太（日本大学東北）

丸尾隼佑（昭和第一学園）

西山耕志郎（日本大学豊山）

ニャン　セハセダト（八王子学園八王子）

池田楓真（開志国際）

新田見天翔（北越）

白木颯大（高岡第一）

岡本素直（山梨学院）

前田晴舞（桜丘）

中内瑛仁（彩星工科）

小川颯翔（尽誠学園）

南里明玲（福岡第一）