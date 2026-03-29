数々のチャンス生んだ鈴木唯人、A代表5戦目で「一番いい感覚が持てている」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
2024年6月のミャンマー戦で日本代表デビューを果たし、この約2年間で国際Aマッチに出場するのは5試合目。スコットランド戦を終えたMF鈴木唯人(フライブルク)は「今までの代表戦の中では一番いい感覚が持てていると思う」と一定の手応えを口にした。
鈴木は昨年6月のW杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)、同9月のアメリカ戦(●0-2)に続き、3度目の先発出場。鈴木の言葉どおり、この日は過去の試合よりもボールを受けて前を向く回数が多く、仕掛ける姿勢を見せたほか、時間を重ねるごとに鈴木のところで相手を動かしながらチャンスを作り出すという場面が増えていった。
鈴木が先発した過去の試合ではテスト色の強いメンバーが並ぶことが多く、連係面でも難しい状況にあったなか、この日は同様の状況が変わらないなかでも数々のチャンスを迎えた。
「自分が出ている試合は今日みたいな即席の新しい選手、試されている選手たちが多くいる中で、今まで集まっている選手たちに一人ポツンと入るよりも難しい状況のプレーしていたので、やり方や立ち位置などが今まではしっくり来なかったけど、今日は比較的ボールを受けられた。もっとボールを間に刺してほしいシーンは多くあったけど、持った時は比較的何かができていたと思う」
残る課題は前半42分にシュートがGKの正面に飛んだ場面など、決定的な仕事を果たせるかどうかだ。「決定機に何度も顔を出せていたのはそれはポジティブ。入る入らないに関してはやっていけば入ると思う。今日の試合に関してはもちろん決めるべきところはあったかもしれないけど、そこまで悲観する内容ではない。次があったら決め切れればいい」と強気で先を見据えた。
(取材・文 竹内達也)
2024年6月のミャンマー戦で日本代表デビューを果たし、この約2年間で国際Aマッチに出場するのは5試合目。スコットランド戦を終えたMF鈴木唯人(フライブルク)は「今までの代表戦の中では一番いい感覚が持てていると思う」と一定の手応えを口にした。
鈴木は昨年6月のW杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)、同9月のアメリカ戦(●0-2)に続き、3度目の先発出場。鈴木の言葉どおり、この日は過去の試合よりもボールを受けて前を向く回数が多く、仕掛ける姿勢を見せたほか、時間を重ねるごとに鈴木のところで相手を動かしながらチャンスを作り出すという場面が増えていった。
「自分が出ている試合は今日みたいな即席の新しい選手、試されている選手たちが多くいる中で、今まで集まっている選手たちに一人ポツンと入るよりも難しい状況のプレーしていたので、やり方や立ち位置などが今まではしっくり来なかったけど、今日は比較的ボールを受けられた。もっとボールを間に刺してほしいシーンは多くあったけど、持った時は比較的何かができていたと思う」
残る課題は前半42分にシュートがGKの正面に飛んだ場面など、決定的な仕事を果たせるかどうかだ。「決定機に何度も顔を出せていたのはそれはポジティブ。入る入らないに関してはやっていけば入ると思う。今日の試合に関してはもちろん決めるべきところはあったかもしれないけど、そこまで悲観する内容ではない。次があったら決め切れればいい」と強気で先を見据えた。
(取材・文 竹内達也)