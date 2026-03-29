ナゲッツのジャマール・マレーが1シーズンの3ポイント成功数で球団新記録を樹立

3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでユタ・ジャズを135－129で下して5連勝とし、翌29日を終えてウェスタン・カンファレンス4位の47勝28敗とした。

ナゲッツはニコラ・ヨキッチがゲームハイの33得点15リバウンドに12アシストのトリプルダブル、ジャマール・マレーが31得点6リバウンドに両チーム最多の14アシスト、ティム・ハーダウェイJr.が21得点、アーロン・ゴードンが17得点7リバウンド、キャメロン・ジョンソンが12得点4リバウンドをマーク。

この試合でも活躍したヨキッチとマレーによる“オールスターデュオ”は、同じ試合で30得点、10アシスト以上を記録したNBA史上10組目のデュオとなった。さらに、今シーズンのヨキッチ（1647得点、640アシスト）とマレー（1787得点、501アシスト）は、1シーズンにそろって1500得点、500アシスト以上をクリアしたNBA史上初のチームメートに。

また、レギュラーシーズン通算3ポイント成功数（1368本）で球団史上1位に立つマレーは、ジャズ戦で5本の長距離砲を沈めたことで、今シーズンの成功数が222本に到達。2023－24シーズンにマイケル・ポーターJr.（現ブルックリン・ネッツ）が残した220本を抜き、1シーズンの3ポイント成功記録でもトップに立っている。



Another historic mark for our historic duo pic.twitter.com/jqkQLvy8tF

- Denver Nuggets (@nuggets) March 28, 2026

【動画】ジャズ戦で大暴れしたナゲッツデュオのハイライト