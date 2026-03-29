元SKE48／AKB48の女優木ゆりあ（30）が29日、都内で、9年ぶりの写真集「アップデート中」（扶桑社）の発売記念記者会見を行った。

撮影はベトナム・ハノイで行ったという。「過ごしやすい場所だったけどバイク（の数）がすごくて、信号がないので初日は道を渡るのが怖かったんですけど、3日目には慣れました」と笑った。

帯コメントは、かつて番組で共演し「木推し」の、お笑いコンビブラックマヨネーズ小杉竜一に、たっての希望で依頼。「快く引き受けてくださって。昔から応援してくれた方、あの時代に番組を見てくださった方から反応がありました。すてきな文章を書いていただいて感謝です」と話した。

9年ぶりに写真集の撮影を行い、「老いも感じました」と苦笑。「20代の元気もなくなっていて（笑い）。肩こりがすごくて、飛行機でピップエレキバンを張っていたら、（写真集を）よく見ると跡がしっかり残ってしまって。加工なしで、ありのままの姿を見せるスタイルです」と明かした。

グループ卒業後は女優として活躍するが「役者としてここからどうやってアップデートするか考えた時に、出ながら演出するということにも挑戦したい」と意欲を見せ、「楽しい舞台というより、ちょっと暗い、悩みを抱えているような人に響くような作品をやってみたい」と目標を掲げた。