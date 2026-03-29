◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、地元・宮崎市出身の永峰咲希（ニトリ）が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６をマーク。通算１３アンダーで逆転優勝し、ツアー４勝目を挙げた。優勝賞金１８００万円を獲得した。

２打差５位で出た永峰は、後半の１０番パー５で残り２１８ヤードから３ウッドでピンそば２メートルに寄せるスーパーショットを見せ、イーグルを奪取。１５番、１６番で２連続で伸ばし、同組の首位・申ジエ（韓国）に並んだ。さらに、直後の１７番は第２打を約１メートルに寄せて３連続バーディーを決めて通算１２アンダーでトップに立ち、最終ホールもロングパットをねじ込むバーディー締めで頂点に立った。優勝を決めると、１８番グリーン脇で脇元華、菅楓華、柏原明日架、大山志保、山内日菜子らに祝福された。

開催コースは母校・宮崎日大高にほど近い。「学校が終わり次第、しょっちゅう来ていた。小学生の時からここで試合もあったし、何回か分からないくらい回っている。裏の管理道路まで知ってますよ」と豪語し、隅々まで知り尽くした“ホームコース”。昨年７月の資生堂・ＪＡＬレディス以来、８か月ぶりの４勝目を挙げた。表彰式で「春先に勝つことができて本当にうれしい。今年は目標として複数回優勝を掲げていて、早めに勝つことができたので２勝目、３勝目を目指していきたい」と笑顔で語った。

◆永峰 咲希（ながみね・さき）１９９５年４月２８日、宮崎市生まれ。３０歳。ゴルフは小学４年から。宮崎日大高２年時に全国高校選手権制覇。３年時に日本女子アマ８強。２０１４年夏にプロテスト一発合格。１５年に賞金ランク３９位で初シード獲得。１８年のフジサンケイレディスで初Ｖ。通算４勝。２１年１２月に高校の同級生の田野聖和さんと結婚。１５８センチ、５８キロ。