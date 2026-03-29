ユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）との結婚発表に対する祝福に感謝し、現在の心境をつづった。

2人は前日28日に三崎氏のインスタグラムに連名の文書を掲載。「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。

てんちむはこの日、ストーリーに「ファンの皆さま、たくさんの暖かいDMやコメント本当に本当にありがとうございます」と感謝を記し、「うるうるしながら全部目を通してます!!!こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです!!!本当にありがとう」と続けた。

三崎氏については「意外と言ったら失礼なのですが、本当に優しくて思いやりがあって超超超素敵な旦那さんです!!」とおのろけ。「そんな旦那さんのお陰で結婚ってこんな素晴らしいものなんだ…! と私自身、結婚に対する概念が変わったり気付かされることも多く、日々成長中です」と明かした。

「そんな素敵な旦那さんを生涯かけてずっと支えて、どんなことも一緒に乗り越えて、一番の味方でいられる奥さんでありたいと思います」と決意をつづり、「至らない部分も多いかと思いますが、どうか暖かく見守っていただければ嬉しいです 改めて、本当にたくさんの暖かいお言葉、ありがとうございました」（原文ママ）と結んだ。