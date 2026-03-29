敦賀ラーメンが原点の名店が帰ってきた　鶏の旨みたっぷりの黄金スープが絶品

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のラーメン店『一龍』です。

黄金スープは健在、シモキタの名店が帰ってきた！

建物の老朽化に伴い、2025年11月17日に移転リニューアルオープン。鶏の旨みたっぷりの黄金に輝くスープは健在だ。カエシの醤油が合わさった芳醇な味わいを中太のちぢれ麺が絡めとる。そして、原点である敦賀ラーメン特有の紅生姜と食べれば酸味がプラス。爽やかになって、さらに箸を進ませる。

チャーシュー麺1300円

『一龍』チャーシュー麺 1300円

下北沢『一龍』

［店名］『一龍』

［住所］東京都世田谷区北沢2-26-10マサキビル1階

［電話］03-3466-1671

［営業時間］11時〜麺売り切れ次第終了

［休日］不定休

［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅西口（北側）から徒歩5分

撮影／谷内啓樹、取材／編集部

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】50歳以上に今食べてほしい！ スープが極上の下北沢のラーメン店（2枚）