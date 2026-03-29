【算数クイズ】1、2、6、24に続く数字は？ 規則性の正体を見破ってみましょう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！
最初は小さな変化ですが、後半にかけて一気に数字が跳ね上がっています。この加速の正体を突き止めてください。
1, 2, 6, 24, □
ヒント：足し算ではなく「掛け算」を使ってみましょう。掛ける数字が、2、3、4……と1ずつ増えていませんか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の数字に、2、3、4……と1ずつ増える数字を順番に掛けていく」という法則で並んでいました。
順番に計算を確かめてみましょう。
1 × 2 = 2
2 × 3 = 6
6 × 4 = 24
掛ける数が「2、3、4」と増えているのがわかりますね。この法則に従うと、次は「5を掛ける」順番になります。
24 × 5 = 120
よって、正解は「120」となります。
ちなみに、1から順に整数を掛けていくこの計算は、数学では「階乗（かいじょう）」と呼ばれています。数字の増え方のルールに素早く気づけるかがポイントでした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
最初は小さな変化ですが、後半にかけて一気に数字が跳ね上がっています。この加速の正体を突き止めてください。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
1, 2, 6, 24, □
ヒント：足し算ではなく「掛け算」を使ってみましょう。掛ける数字が、2、3、4……と1ずつ増えていませんか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：120正解は「120」でした。
▼解説
今回の数列は、「前の数字に、2、3、4……と1ずつ増える数字を順番に掛けていく」という法則で並んでいました。
順番に計算を確かめてみましょう。
1 × 2 = 2
2 × 3 = 6
6 × 4 = 24
掛ける数が「2、3、4」と増えているのがわかりますね。この法則に従うと、次は「5を掛ける」順番になります。
24 × 5 = 120
よって、正解は「120」となります。
ちなみに、1から順に整数を掛けていくこの計算は、数学では「階乗（かいじょう）」と呼ばれています。数字の増え方のルールに素早く気づけるかがポイントでした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)