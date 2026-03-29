歌手の和田アキ子（75）がMCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が29日、最終回を迎えた。長寿番組の終了にSNSではねぎらいの声が上がっている。

和田はエンディングで、スポンサーやスタッフ、準レギュラー、視聴者に感謝。目に涙を浮かべながら、「生放送で40年間やれたことを自分の中で誇りに思っております」と話した。共演者やスタジオに集まった大勢のスタッフからは割れんばかりの拍手が送られた。最後は全員で「アッコにおまかせ！」のタイトルコールをし、40年の歴史に笑顔で幕を下ろした。

X（旧ツイッター）では「＃アッコにおまかせ」がトレンド1位に。「40年ってすごい事」「出演者さんたちの『あの鐘を鳴らすのはあなた』にはジーンときました」「終わるのは寂しい」「子どもの頃からずっと観てました」「ひとつの時代が終わったんだなって感じる」などの声が上がった。

元放送作家・鈴木おさむ氏は自身が中学1年生の時に同番組が始まったといい、番組との思い出を長文で投稿。「僕も放送作家として長寿番組にいくつか関わってきたので、長年続けることの大変さは、分かっているつもりです」とし、「和田アキ子さん、出演者の皆さん、スタッフの皆様、本当に本当に本当に本当にお疲れさまでした」とねぎらった。「日曜日、そこにいてくれて、感謝しています」とつづった。