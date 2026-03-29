吉川愛、美背中際立つドレス姿披露「ラインが美しすぎる」「大人っぽくてドキッとした」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の吉川愛が3月28日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人女優「破壊力がすごい」美背中輝くドレス姿
吉川は「映画『鬼の花嫁』舞台挨拶ありがとうございました」とつづり、King ＆ Prince永瀬廉とともに主演する映画「鬼の花嫁」の舞台挨拶での姿を多数投稿。大胆に背中が開いた黒ドレスで、美しい背中や腕が際立つバックショットを公開した。美しく輝く首元のビジューや、鮮やかな赤のグローブが、華やかさを引き立てている。
この投稿に、ファンからは「背中が綺麗すぎて見惚れます」「破壊力がすごい」「ラインが美しすぎる」「大人っぽくてドキッとした」「お肌がツヤツヤで羨ましい」「赤のグローブがおしゃれ」「可愛いというより美女って感じ」「本当に綺麗」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美人女優「破壊力がすごい」美背中輝くドレス姿
◆吉川愛、美背中際立つドレスショット披露
吉川は「映画『鬼の花嫁』舞台挨拶ありがとうございました」とつづり、King ＆ Prince永瀬廉とともに主演する映画「鬼の花嫁」の舞台挨拶での姿を多数投稿。大胆に背中が開いた黒ドレスで、美しい背中や腕が際立つバックショットを公開した。美しく輝く首元のビジューや、鮮やかな赤のグローブが、華やかさを引き立てている。
◆吉川愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「背中が綺麗すぎて見惚れます」「破壊力がすごい」「ラインが美しすぎる」「大人っぽくてドキッとした」「お肌がツヤツヤで羨ましい」「赤のグローブがおしゃれ」「可愛いというより美女って感じ」「本当に綺麗」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】