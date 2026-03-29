◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦でも３試合連続の逆転勝ちを収め、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。

開幕カードでスイープを食らい、開幕３連敗スタートとなったＤバックスのロブロ監督は試合後、「今日はうちのチームは本当によくやった。もちろん、こうすれば良かった、修正できると思う点はあるが、この３連戦を通じて多くのイニングでうちは勝っていた。それなのに全敗したのは非常に悔しいが、ドジャースはそのように（勝つように）作られたチームだ。こういう展開の試合になることは分かっていた。今日の我々の戦いぶりには多くの面で誇りを感じている」とナインの健闘をたたえた。

試合は先発グラスノーから初回に４番スミスが適時二塁打で幸先よく先制。３回に犠牲フライで１点を加え、優位な展開で試合を進めていた。それでも６回にフリーマンに適時二塁打を浴びると、８回に右腕モリーヨがスミスに逆転２ランを被弾した。３戦連続の逆転負け。指揮官は「現時点で我々とドジャースを比較するなら、彼らの方が優れたチームだ。彼らは我々に３連勝した。彼らはいい野球チームであり、これからもこのように多くの試合に勝つだろう」と完敗を認めた。