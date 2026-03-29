◆センバツ第１０日 ▽準決勝 智弁学園２―１中京大中京（２９日・甲子園）

智弁学園（奈良）が逆転勝ちで、優勝した２０１６年以来２度目の決勝進出を決めた。

３回に１点を先行されてビハインドを背負ったが、６回に馬場井律稀（３年）の同点打で試合を振り出しに。８回には４番・逢坂悠誠（２年）が勝ち越し二塁打を放ってこの試合初めてリードを奪うと１点を守り抜き、試合を決めた。エース左腕・杉本真滉（３年）は１失点（自責０）で完投。小坂将商監督（４８）は「バッテリーがしっかり守りきれた」と振り返った。

杉本は完投で今大会４勝目。３５イニングを投げて失点２（自責１）で、防御率は０・２６と圧巻の投球が続く。智弁学園の投手で、甲子園１大会４勝以上は、優勝した１６年春、５試合すべて完投勝利（２完封）の村上頌樹（現阪神）以来、２人目。３回に中犠飛で１点を許したものの、走者得点圏のピンチでは、５打数ノーヒット。今大会は通算２４打者と対戦し、２１打数１安打、２打点で、被打率０割４分８厘。２回戦の初回、二塁打を打たれた後、１四球、１犠打、１犠飛を含め１７人連続ノーヒット。ピンチで抜群の粘り強さを見せている。