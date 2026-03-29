アリーナとアニエスベーのコラボ第7弾♡機能性×上品デザイン

フランス発の2ブランドが織りなす、洗練されたコラボが今年も登場♡アリーナとアニエスベーの人気コレクション第7弾が発売されました。スポーツの機能性とファッション性を融合したアイテムは、スイミングはもちろん日常にも取り入れやすいのが魅力。おしゃれも快適さも叶えたい女性にぴったりのラインナップです♪

上品×遊び心のデザイン

今回のコレクションでは、ギンガムチェックやドット柄など、アニエスベーらしい遊び心あるデザインを採用。

シンプルながらも存在感のある仕上がりで、スイムウェアに新しい表情をプラスします。カラーはブラック、ピンク、ブルーを中心に展開され、コーディネートに取り入れやすいのもポイントです。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

注目アイテムをチェック

女性向けアイテムとして、トレーニングワンピース（オープンバック）はブラックが14,300円（税込）、ピンクが17,600円（税込）、サイズはSS～Oまで展開。

フィットネスセパレーツ（Yバック）は20,900円（税込）、サイズはS～O。

小物では、メッシュキャップは2,750円（税込）または3,080円（税込）、プルーフバッグは3,740円（税込）、ハットは7,590円（税込）。

デイリー使いできるTシャツは11,000円（税込）、ショートパンツは13,200円（税込）で、サイズはS～Oまで揃います。機能性とファッション性を両立したアイテムが豊富にラインナップされています。

日常も特別に彩る一着♡

アリーナ×アニエスベーのコラボは、ただのスポーツウェアにとどまらず、日常を少し特別にしてくれるアイテム♡おしゃれを楽しみながら快適に過ごしたい方にぴったりです。

自分らしいスタイルを大切にしながら、この春夏のコーデに取り入れてみてはいかがでしょうか♪