ギタリスト布袋寅泰（64）が29日、都内で「バンタンミュージックアカデミー」開校イベントに出席した。

4月から開校する、ユニバーサルミュージックと提携した音楽専門学校。布袋は同校の特別顧問を務め、この日は今春入学予定の生徒からの質問に回答した。

作曲していると自分の好きな楽曲に似通ってしまうという相談を受けると、「最初のうちは好きなものに寄ってしまう。それはしょうがないこと。でも、何曲も作るうちに自分だけが持っている構成やテーマやメロディーに気付ける。誰かの曲に似てしまっても、メロディーやリズムに少し変化を持たせてアプローチすると、少しずつ自分だけの曲になる」とアドバイスを送った。

続けて「僕も作り終えてから『この曲にそっくりだな』と思うことはプロでもある」といい、「『これ布袋寅泰に似てるな』となることはあるし、自分自身をなぞっていくと、殻に閉じこもっているように感じることがある。布袋寅泰であることが悩みになる時もある」と、生みの苦しみを明かした。

制作が行き詰まった際には「映画を見ても本を読んでも音楽に結びつくから、料理したり散歩をしたり花をいじったりする。だいぶ趣味が大人になりましたね」と笑みを浮かべた。「料理を作っていてもついつい曲が思い浮かんできちゃって、曲を作っちゃうこともある。ある意味、癖なんでしょうね」としつつ、「ギターがそばにあると触っちゃうので、なるべくギターを遠ざける。遠ざけた分、作曲の時間が来ると新しいアイデアにつながることもあるから、意識的にギターと距離を取る暮らしをしています」と語った。